Я всегда права – Личное мнение

Помните, как полгода назад многие не просто боялись, но и покрикивали, что в магазинах нечего будет купить?

Ну, и кто был прав? Всё, что там было, так и лежит.



Фото: Соцсети

Ну, и кто был прав? Всё, что там было, так и лежит.

Даже кофе лежит. Как было сто сортов, так и остались. Только беда — лично я не могу найти тот сорт, который бы меня удовлетворил.

Нет, не нужно говорить, что я придирчива. Я просто хочу кофе.

Где найти по-настоящему вкусный кофе, если то, что вижу на полках, меня не устраивает?

Например, сколько сохраняет кофе вкус и аромат после прожарки? Не более месяца. И где его взять в такой срок, чтобы его ещё и сварить успеть полностью всю упаковку?

Спешелти-кофе ручной обжарки от саратовской мануфактуры семьи Васильчиковых MV4 доставляется покупателю максимум через 5 дней с момента обжарки. Свежайший, ароматный — попробовав кофе от семейной мануфактуры Васильчиковых вы уже точно никакой другой кофе пить не станете.

При этом, цены на кофе от MV4 начинаются от пятисот рублей за упаковку в двести пятьдесят грамм. Столько же, сколько любой другой на полке супермаркета промышленный кофе.

Вот только зачем мне промышленный? Васильчиковы настолько уверены в качестве своего кофе, что, не боясь, ставят на него свои имена.

Например, купаж «Вива Анна» назван в честь Анны Васильчиковой. А самый популярный купаж «Денбор» назван в честь сыновей — Дениса и Бориса.

Кофе MV4 имеет целую палитру необычайных ароматов, вкусов и послевкусий: оттенки шоколада, ягод, фруктов и даже свежей выпечки.



Обратите внимание на этот купаж.

Помимо кофе, для тех, кто по другую сторону от кофеманов, у Васильчиковых есть ароматные чаи. От классического чёрного чая и пуэра до сборов персонально от дедушки Бориса и бабушки Валентины Васильчиковых.

Заказать ароматные чаи и кофе MV4 можно на сайте. При заказе 3 товаров — 4-ый в подарок. При заказе от 2’000 руб. Бесплатная доставка по России. Такой кофе в качестве подарка — отличный вариант. Но лучше — пейте сами, я в кофе разбираюсь, а потому смело советую.

Реклама. ИП Минаичев П.Г.

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