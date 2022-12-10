 

Пропутинский American Thinker – Вашингтон превращает Зеленского в иждивенца всех американцев

10.12.2022, 9:50, Разное
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У конгресса США есть довольно сильное желание принять к концу следующей недели закон, по которому в казну Киева попадут $38 млрд. Как пишет автор American Thinker Оливия Мюррей, с учётом того, сколько США выделяют одной из самых коррумпированных стран Европы денег, которые Киев «очень хорошо тратит», американцам в пору вписывать Зеленского в налоговую декларацию в качестве иждивенца.


AP

Конгресс США «в предстоящие дни может увеличить помощь Украине на десятки миллиардов». Источники говорят, что с учётом того, что голосующий блок демократов единогласно выступает за конфликт, а значительная часть республиканцев не против вечно финансировать правительство Зеленского, у конгресса есть довольно сильное желание принять к концу следующей недели закон, по которому в казну Киева попадут $38 млрд.

Как пишет автор American Thinker Оливия Мюррей, приближается Новый год, и у неё есть вопрос к налоговому управлению: когда она будет заполнять декларацию, можно будет туда вписать Зеленского в качестве иждивенца?

Казалось бы, продолжает автор статьи, учёт и контроль должны стать непременным условием при осуществлении неконституционных расходов, особенно в связи с историей основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и недавних разоблачений, показывающих, что американское оружие начинает «просачиваться» в Африку, попадая в руки террористов. Но как заявляет демократ Адам Смит, призывы провести расследование и отыскать бумажные следы — это просто «российская пропаганда». При этом тот же Смит, который председательствует в комитете по делам вооружённых сил палаты представителей, в прошлые выходные заявил, выступая на Рейгановском форуме национальной обороны: «Украина тратит деньги очень хорошо».

«Да? Украина, одна из самых коррумпированных стран Европы, тратит деньги очень хорошо? Это заявление никак не стыкуется с фактами. Интернет-портал Dossier ранее сообщал, что генеральный инспектор Пентагона Шон О’Доннел, тот самый человек, который должен обеспечивать учёт и контроль, понятия не имеет, где в конечном итоге оказываются оружие и помощь. Но вот что удивительно, 38 млрд, которые запрашивает администрация Байдена, это именно та сумма, которую попросил Зеленский, чтобы закрыть ожидаемый в 2023 году дефицит бюджета. Они даже не пытаются это скрывать», — пишет автор American Thinker.


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