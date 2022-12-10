Оленья камера в лесу засняла гоблина

Пользователь сайта Reddit выложил снимок, сделанный камерой наблюдения возле оленьей кормушки в лесу. На фото, несмотря на плохое качество, видно маленькое человекоподобное существо.

– Ограда в высоту около 2 футов (60 см), – дополнительно сообщил он в комментариях.

Его пост стал очень популярным и собрал сотни комментариев с предположениями о том, что это может быть за существо.

Автор поста отказался называть место, где был сделан этот снимок, лишь указал, что у него есть лишь это одно фото, которое было сделано автоматической камерой, реагирующей на движение. Судя по датам на снимке, это случилось 27 ноября 2022 года.

Он также показал фото этого же самого места, сделанное днем, чтобы было видно, что там не стоит какой-то предмет, похожий на человечка.

Дискуссии под постом получились очень насыщенными. Люди соглашались с тем, что объект похож на маленького голого человечка, у которого глаза светятся как у ночного животного. Гоблин, тролль или дуэнде (тролль в испаноязычных странах) указывались как предположения.

Увы, из-за того, что выложенный снимок очень низкого разрешения, увеличенная фигурка выглядит как скопление пикселей и невозможно разглядеть что-то конкретное, кроме общих очертаний, горящих глаз и ягодиц.

Были теории о том, что это просто лиса, койот или даже кошка, стоящие на задних лапах. Или опоссум. Или сова. И тд. С учетом, что высота заборчика 60 см, как указал автор, рост существа сантиметров 45-50. Для лисы или койота маловато, для кошки или опоссума в самый раз. Но если это животное, то в очень необычном ракурсе (позе). Теория о том, что это чупакабра тоже появлялась.

Среди комментаторов были и те, кто обвинил автора в мистификации и что он сам подложил туда куклу перед тем, как сделать фото.