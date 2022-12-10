Проклятие мумии Этци

В 1991 году в тирольских Альпах (Австрия) двумя немецкими туристами была случайно обнаружена замороженная мумия древнего мужчины, возраст которой составлял около 5300 лет. По сей день это старейшая человеческая мумия в мире.

Останки получили прозвище Отци (Этци) и за прошедшие годы ученые многократно изучали мумию и сделали немало открытий, в том числе в 2011 году был расшифрован ее геном.

Отци на момент смерти было около 45 лет и он погиб от того, что был смертельно ранен стрелой в спину и истек кровью. Незадолго до смерти он ел мясо оленя и серны, а также коренья, фрукты и отруби. Считается, что он был пастухом и вел очень подвижный образ жизни.

На теле Отци было найдено 57 различных татуировок, представляющих собой точки, линии и кресты. Вероятно они имели ритуальное значение или как обереги. Судя по останкам одежды, он носил плетеный из соломы плащ, кожаное “пальто”, своеобразные “штаны” из “чулок”, крепившихся к набедренной повязке, и водонепроницаемые кожаные башмаки.

При Отци из оружия был медный топор, каменный нож, колчан со стрелами и тисовый лук. В меховом рюкзаке хранилось сушеное мясо, запасная тетива, “аптечка” с травами, сеть, берестяные коробы с углями.

Про Отци было выпущено множество статей с подробным описание все этих находок и его образа жизни. Сотни ученых осматривали его тело. Конечно, не будет странностью, если кто-то из них потом погибал, ведь человек смертен, причем часто внезапно. Но когда друг за другом стали погибать те, кто одними из самых первых получил доступ к телу Отци, пошли слухи про некое проклятие или неизвестные смертельные бактерии.

Первым погиб Райнер Хенн в 1992 году. Руководитель группы судебно-медицинских экспертов, проводивших обследование Отци, доктор Хенн был одним из первых, кто установил тесный контакт с мумией. Он самолично поднял труп голыми руками, чтобы поместить его в мешок для переноски.

Доктор Хенн погиб в автокатастрофе по дороге, направляясь на свою же лекцию о замороженных останках Отци.

Вскоре после этого Курт Фриц, эксперт по альпинизму, который привел доктора Хенна к телу Отци, погиб в лавине. Опытный альпинист, хорошо знавший местность, Фриц по какой-то странности оказался единственным членом своей группы, который погиб при сходе той лавины.

Через несколько месяцев после этого скончался австрийский журналист Райнер Хельцль — единственный человек, получивший доступ к фотосъемке перемещения трупа Отци с горы, — он умер в возрасте 47 лет от внезапной опухоли головного мозга. Хелцл едва успел выпустить часовой документальный фильм об обнаружении Отци.

Количество смертей на этом не остановилось.

Хельмут Саймон со своей женой были теми самыми немецкими туристами, которые обнаружили тело Отци в 1991 году и осматривали мумию до того, как она была извлечена. В 2004 году по какому-то зловещему совпадению тело Хельмута было найдено совсем недалеко от местонахождения тела Отци.

Все указывало на то, что Саймон оступился, упал со скалы и разбился насмерть во время снежного бурана. При этом сообщалось, что накануне кончины Саймон был сильно расстроен и жаловался окружающим на то, что ему так и не выплатили денежное вознаграждение за обнаружение тела Отци.

Не прошло и часа после похорон Саймона, как Дитер Варнеке, глава спасательной команды, отправленной на его поиски, умер от сердечного приступа.

В 2005 году археолог Конрад Шпиндлер, который первым исследовал останки Отци, скончался из-за осложнений, вызванных рассеянным склерозом. Перед смертью он осудил разговоры о проклятии, уверяя: “Это все шумиха в СМИ. Следующее, что вы скажете, что я буду следующим”.

Том Лой – является последней (на данный момент) предполагаемой жертвой Отци, по мнению тех, кто верит в проклятие. Лой проводил анализ ДНК Отци, собрав воедино историю его смерти в каменном веке. Он помог развенчать теорию о том, что Отци не скончался естественной смертью, просто “замерзнув в одиночестве”, благодаря микроэлементам человеческой крови, найденным на его одежде.

Лой как раз дописывал книгу об этом новаторском открытии, когда скончался. Его нашли мертвым в его доме в Брисбене, Австралия. Лой тоже не верил в проклятие Отци. Но в свои 63 года он имел очень хорошее здоровье и его внезапная смерть тут же была связана с предыдущими шестью странными смертями людей, имеющих отношение к ледяной мумии.

Скептики, конечно же, говорят, что это просто совпадение и проклятие полная чушь. В качестве аргумента они указывают на то, что с Отци работало огромное количество журналистов, ученых, историков и археологов, а умерло всего семеро. Что не лишено смысла.

С другой стороны, журналисты могли просто обратить внимание на смерть тех, кто занимал более важные роли в исследовании Отци, а странную гибель более мелких персон могли пропустить.

В наше время мумия Отци хранится в специально охлаждаемой холодильной камере в Археологическом музее Южного Тироля в Больцано, Италия, где сотрудники поддерживают температуру в помещении -30°C. Мумия привлекает около 300 тысяч посетителей в год, так как толпы людей стремятся увидеть иссохшее тело давно ушедшего предка – будь оно проклято или нет.