 

Замгенсека ООН призвала прекратить обстрелы объектов гражданской инфраструктуры Украины

10.12.2022, 9:14, Новости дня
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Замгенсека ООН, Высокий представитель по вопросам разоружения Исуми Накамицу призвала укрепить контроль за поставками оружия в Украину, избегать применения оружия взрывного действия в населенных пунктах и прекратить российские обстрелы объектов энергетической инфраструктуры.

Война в УкраинеСовет Безопасности ООН в пятницу по просьбе России обсудил ситуацию в Украине, в частности вопрос о поставках вооружений. Перед членами Совета выступила заместитель Генерального секретаря, Высокий представитель по вопросам разоружения Исуми Накамицу. Ее попросили провести брифинг относительно «поставок летального оружия Украине».

– После российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года ряд государств передал Украине системы вооружений и боеприпасы для ее сил обороны. Эта информация, как я уже отмечала в сентябре, широко освещалась соответствующими правительствами и доступна в открытых источниках, – сказала Исуми Накамицу.

По ее словам, поставки в Украину включали тяжелое обычное вооружение, в том числе боевые танки, боевые бронированные машины, крупнокалиберные артиллерийские системы, ракетные комплексы, беспилотные боевые летательные аппараты, а также стрелковое оружие и легкие вооружения.

По словам замгенсека, было много «независимо проверенных сообщений» о передаче основных систем обычного вооружения, включая артиллерийские ракетные системы, «негосударственным вооруженным формированиям, участвующим в конфликте против Украины».

Говоря в общем плане, заместитель Генерального секретаря подчеркнула, что поставки оружия в больших масштабах в зоны конфликтов вызывают серьезную озабоченность, в том числе связанную с их потенциальным бесконтрольным распространением.

– Меры по противодействию возможному перенаправлению оружия и боеприпасов будут иметь ключевое значение для постконфликтного восстановления и региональной безопасности и стабильности, а также для предотвращения конфликтов в других регионах, – сказала представительница ООН.

Она призвала укрепить контроль за потоками оружия и учет передаваемой военной техники, напомнив, что у международного сообщества есть инструменты, такие как Регистр обычных вооружений ООН, которые призваны повысить прозрачности в вопросах передачи оружия.

Накамицу напомнила о разрушительных последствиях использования летального оружия. По информации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля в Украине были убиты или ранены 17 181 мирных жителей. Это только подтвержденные данные, реальные цифры еще выше. Большинство из них пострадали в результате применения оружия взрывного действия, в том числе c использованием тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и самолетов. Использование такого оружия ведет к разрушениям объектов гражданской инфраструктуры, что оборачивается перебоями с водой, газом, отоплением и электричеством. Все это, по ее словам, – следствие нападений России на энергетическую инфраструктуру.

– Положить конец страданиям и разрушениям в Украине можно только остановив войну, – заявила Накамицу. – Я обращаюсь ко всем членам Совета Безопасности ООН приложить все усилия, чтобы добиться мира.


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