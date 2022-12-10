Может лишиться самого дорогого: у Киркорова начались серьезные проблемы в США

Народный артист России Филипп Киркоров в скором времени может на собственной шкуре ощутить все прелести американской демократии. Против певца ополчились активисты, которых, видите ли, не устаивает его политическая позиция.

Общественники требуют лишить Короля отечественной эстрады возможности посещать США, просто потому что он является патриотом России. Активисты даже создали петицию, которую планируют направить в органы власти. Однако пока она набрала менее 400 подписей, уточняет телеграмм-канал SHOT.

Так или иначе, если американские власти вдруг поддержат общественный запрос, то Филипп Киркоров может лишиться самого дорогого. Он останется без своей многомиллионной недвижимости. На данный музыкант владеет особняком и квартирой в США.

По данным РИА ФАН, роскошная вилла исполнителя находится в Майами. Недвижимость оценивается в четыре с лишним миллионов долларов. На участке расположены основной и гостевой дома, а также бассейн.

Филипп Киркоров стал собственником особняка 11 лет назад и даже лично обставил его дизайнерской мебелью. Вилла, к слову, хоть и выглядит очень богато, но скрыта от посторонних глаз. Она расположена в приватном районе недалеко от океана. Кроме того, у поп-короля есть квартира площадью порядка 200 квадратных метров.