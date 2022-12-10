 

В Подмосковье пенсионер-педофил заманил школьницу к себе домой пиццей

10.12.2022, 7:55, Разное
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В подмосковных Мытищах пожилой мужчина подошел в магазине школьнице и предложил ей пиццу, которая якобы находилась у него дома. Девочка согласилась.

Когда они уже подходили к дому пенсионера, он схватил 11-летнюю жертву и силой запихнул в подъезд. Школьница начала вырываться, и тогда педофил начал угрожать ей расправой.

В итоге мужчина затащил девочку в дом, где приставал к ней и домогался. Затем отпустил. Как сообщает “Царьград”, пенсионера задержали. Ранее он уже был судим за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.


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