В Подмосковье пенсионер-педофил заманил школьницу к себе домой пиццей

В подмосковных Мытищах пожилой мужчина подошел в магазине школьнице и предложил ей пиццу, которая якобы находилась у него дома. Девочка согласилась.

Когда они уже подходили к дому пенсионера, он схватил 11-летнюю жертву и силой запихнул в подъезд. Школьница начала вырываться, и тогда педофил начал угрожать ей расправой.

В итоге мужчина затащил девочку в дом, где приставал к ней и домогался. Затем отпустил. Как сообщает “Царьград”, пенсионера задержали. Ранее он уже был судим за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.