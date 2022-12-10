 

«Нейтральный Туркменистан»: Президент Туркмении Бердымухамедов поставил РФ на первое место в числе союзников Ашхабада

10.12.2022, 7:50, Новости дня
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Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поставил Россию на первое место в числе союзников Ашхабада, сообщило русскоязычное издание правительства республики «Нейтральный Туркменистан».

В своем выступлении на расширенном заседании правительства с участием руководителей дипломатических миссий Туркмении в зарубежных странах и при международных организациях Бердымухамедов заявил, что отношения республики с Российской Федерацией носят стратегический характер. Он отметил, что в ходе июньского визита в Россию сторонам удалось достичь договоренностей о значительном наращивании партнерства по всем направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе по вопросам безопасности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, торговли, финансово-банковской системы, образования, культуры и медицины, передает РИА «Новости».

По словам Бердымухамедова, на втором месте туркменских внешнеполитических приоритетов идут Соединенные Штаты. Он выразил мнение, что Туркмения, руководствуясь своим нейтральным статусом, поддерживает равноправные отношения с США. Он также отметил, что за годы независимости республике удалось наладить эффективное экономическое сотрудничество с крупными американскими компаниями.

При этом, как считает Бердымухамедов, Туркмения должна принять необходимые меры для развития взаимовыгодного партнерства с США в области политики, безопасности, торгово-экономической сферы, культуры и образования, здравоохранения и спорта.

Глава республики назвал Китай одним из надежных и стратегических партнеров Туркмении. По его словам, за годы независимости в результате реализации конкретных проектов туркмено-китайские отношения вышли на высокий уровень. Такая же динамика присуща и политическим связям, считает туркменский лидер.

Президент Туркмении также отметил, что одним из приоритетов внешней политики республики является развитие отношений с соседями и друзьями страны по центрально-азиатскому региону: Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном.

Далее Бердымухамедов выделил Иран, Афганистан, Турцию, Белоруссию, Украину, Молдавию, Азербайджан, Армению и Грузию.

Он также сказал, что одним из ключевых направлений для Ашхабада является и Азиатско-Тихоокеанский регион. По его словам, Туркмения планирует наращивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с Японией, Индией, Пакистаном, Республикой Корея, Малайзией и другими странами региона.

По словам Бердымухамедова, отношения между Туркменией и европейскими странами также занимают важное место в международной деятельности республики. Кроме того, он отметил, что Ашхабад придает большое значение всестороннему укреплению сотрудничества со странами Ближнего Востока. В связи с чем он сообщил о необходимости наращивать многоплановые отношения с Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном, Катаром, Кувейтом и Оманом.

В заключение президент Туркмении назвал Израиль, Палестину и африканские страны.

Накануне стало известно о планах президента Турции Тайипа Эрдогана наладить поставки туркменского газа в Европу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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