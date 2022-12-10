 

Правительство России установило пошлины в размере 35% на ряд товаров из недружественных стран

10.12.2022, 7:50, Новости дня
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Правительство ввело пошлины в размере 35% на некоторые товары, ввозимые из недружественных стран, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что сбор установят на уровне 35% на продукцию, которую произвели в странах, нарушающих экономические интересы России. Решение коснется нескольких видов товаров. Речь идет о шампунях, средствах для волос, чистки зубов и бритья, а также дезодорантах и антиперспирантах. Кроме того, в списке значатся средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, моющие и чистящие средства. Помимо этого, в перечень вошли гражданское оружие и патроны из недружественных стран. Список определен совместно с представителями предприятий и ассоциаций, передает РИА «Новости».

Как пояснили в Минпромторге, у перечисленных видов продукции есть отечественные аналоги, которые не уступают по качеству и ассортименту зарубежной. При этом запрет на поставки парфюмерии и косметики из недружественных стран, а также повышение пошлин на товары, по которым Россия не может удовлетворить спрос в полной мере, пока не планируется, уточнили в ведомстве.

Накануне президент Владимир Путин сообщил, что Россия не будет продавать нефть недружественным странам, установившим потолок цен на российское «черное золото».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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