Fox – администрация Байдена подтасовывает миграционную статистику и тратит на защиту границ больше, чем Трамп на стену

Конгресс США рассматривает возможность выделить на безопасность границ до 40 миллиардов долларов. Это не так много, как предоставляется Украине, но больше, чем просил Дональд Трамп на строительство своей стены, отметил в своей передаче ведущий Fox Такер Карлсон. Впрочем деньги имеют мало значения: как выяснил американский Центр миграционных исследований, при Байдене власти США принялись фальсифицировать миграционную статистику, а значит надёжно защитить границы не получится всё равно.

От принадлежащего правительству центра содержания, расположенного по ту сторону границы от калифорнийского города Калексико, отправляется вот такой автобус — и уже скоро сотрудники миграционной службы Мексики передают мигрантов своим американским коллегам на официальном пропускном пункте — с уже выданными им документами на законное временное пребывание в США на руках.

Как только агенты Погранично-таможенной службы США оформят и пропустят мигрантов, всех их отпускают, дабы они могли отправиться на постоянное место жительства в любой город США по выбору и там работать.

Эти люди — а вместе с ними и тысячи других — попадают в США всё тем же путём на всём протяжении американо-мексиканской границы — им не придётся ни незаконно пересекать реку, ни идти лесами, ни платить огромные деньги контрабандистам из преступных картелей.

Но для администрации Байдена, видимо, важнее другой факт: все эти люди точно не попадут в уже достигшую рекордных показателей за всю историю статистику случаев незаконного пересечения границы, приносящую политические проблемы. А чтобы они туда не попадали, байденовское министерство внутренней безопасности наделяет этих людей законным статусом ещё до того, как они совершают то правонарушение, которое собирались совершить, покидая родную страну. Погранично-таможенная служба США просто оформила всех их заранее — когда они ещё находились в Мексике.

ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox: Выходит, это — какой тут подойдёт термин, фальсификация миграционной статистики? Вот что совершает администрация Байдена — она скрывает статистику, чтобы вы не понимали, сколько людей нелегально прибывает в вашу страну. А вы на это повлиять никак не можете. И не забывайте об этом, когда вам скажут, что в рамках законопроекта, предложенного сенатором Томом Тиллисом перед переходом большинства в палате представитилей к республиканцам, будет выделено, цитирую, «от 25 до 40 миллиардов долларов на охрану границ».



Вообще-то сумма это немаленькая — хоть и не столько, сколько выделили Украине, ведь их-то границы гораздо важнее наших собственных («Заткнись, расист!»). И всё же, это на несколько миллиардов больше, чем запрашивал Дональд Трамп на строительство стены на границе. Вот только тогда представители обеих главных партий в нашем сенате говорили, что Трамп просит слишком много денег, да и вообще это расизм, а к тому же мигранты просто станут делать лестницы повыше, ну да. А теперь всё те же люди нисколько не возражают против того, чтобы направить на охрану границ 40 миллиардов.



Так почему же? А потому, что они прекрасно знают, что всё это фальшивка! Они в курсе, что это всё не по-настоящему — можно строить какие угодно заграждения, но если официальные лица, которые управляют воротами, просто берут и их открывают, как это было 6 января, это просто бессмысленно.



Дата выхода в эфир 06 декабря 2022 года.