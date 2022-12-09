 

Welt – половина европейцев нуждается в реабилитации — большинство её не получает

09.12.2022, 4:40, Разное
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Почти половина жителей Европы нуждается в услугах медицинской реабилитации, но большинство из них не получает необходимой помощи, пишет Die Welt со ссылкой на отчёт Европейского регионального бюро ВОЗ. Это связано с быстрым старением населения, ростом хронических заболеваний и недостаточной осведомлённостью о пользе реабилитации. По словам главы организации Ханса Клюге, если не будет принято никаких мер, страны рискуют лишить многих людей возможности принимать полноценное участие в жизни общества.


AP

Почти половина европейцев нуждается в услугах медицинской реабилитации, но большинство из них не получает необходимой помощи. Это связано с быстрым старением населения, ростом хронических заболеваний и недостаточной осведомлённостью о пользе реабилитации, говорится в новом отчёте Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, опубликованном во вторник, передаёт Die Welt.

«Реабилитация — это важнейшая медицинская услуга, которая должна быть доступна всем, кто в ней нуждается, на всех уровнях системы здравоохранения», — заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. По его словам, если не будет принято никаких мер, страны рискуют лишить многих людей возможности принимать полноценное участие в жизни общества.

В число наиболее распространённых в Европе состояний, требующих реабилитации, входят проблемы со спиной, переломы, потеря слуха и зрения, инсульт и деменция. По данным отчёта, около 38,5 миллионов человек в Германии имеют по крайней мере одно заболевание, при котором могут быть полезны реабилитационные услуги. Почти две трети из них — заболевания опорно-двигательного аппарата.

По данным ВОЗ, исследования показывают, что реабилитация может помочь избежать дорогостоящего лечения, сократить продолжительность пребывания в больнице и снизить число повторных госпитализаций.

Европейское региональное бюро ВОЗ обслуживает 53 страны и охватывает обширный географический регион от Атлантического до Тихого океана. Помимо стран ЕС, к Европейскому региону ВОЗ относятся Россия, Украина, Турция и страны Средней Азии.

Медицинская реабилитация — это комплекс мероприятий, направленный на максимально возможное восстановление утраченных способностей пациента после различных заболеваний, предотвращение, устранение или уменьшение нетрудоспособности или потребности в уходе, пишет Die Welt.


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