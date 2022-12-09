Член правительства Сербии Петкович обвинил косовский спецназ во вторжении на север сербского края Косово и Метохия

Сотрудники спецподразделений полиции непризнанного Косово вторглись на север сербского края Косово и Метохия и буквально оккупировали и блокировали город Косовска-Митровица, сообщил глава канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

Глава канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщил, что порядка 300-350 косовских силовиков в форме полицейских и в бронежилетах, а также представителей Rosu (спецназ косовской полиции) с длинноствольным оружием, в полном боевом снаряжении и на бронеавтомобилях около 20.30 (22.30 мск) четверга вторглись на север сербского края Косово и Метохия. По словам Петковича, после этого косовские силовики заняли позиции и буквально оккупировали и блокировали целый город Косовска-Митровица, передает ТАСС.

Глава канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии напомнил, что силы косовской полиции не имеют права въезжать в населенный сербами север края без разрешения руководителей четырех сербских муниципалитетов. Он уточнил, что, согласно Брюссельским соглашениям и пункту 9, они не имеют права находиться на севере Косово и Метохии, там четко определено, что здесь может находиться только полиция северного подразделения. Член правительства Сербии выразил уверенность, что провокационные шаги премьер-министра непризнанного Косово Альбина Курти направлены на то, чтобы похоронить Брюссельские соглашения. Петкович обвинил Курти в незаконных и насильственных действиях, направленных на оккупацию севера сербского края Косово и Метохия.

В начале декабря президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация в Косово и Метохии «закипела». Он подчеркнул, что сербы больше не станут терпеть террор Приштины.

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