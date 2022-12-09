Член сербского правительства Петкович объявил о планах Белграда вернуть силы безопасности Сербии в Косово и Метохию

Белград рассмотрит возвращение представителей сил безопасности Сербии на территорию Косово и Метохии в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН, сообщил глава канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

Петкович сообщил, что Белград рассмотрит возможность возвращения до 1 тыс. сербских сил безопасности на территорию края Косово и Метохия, как это предусмотрено п. 4 резолюции 1244 СБ ООН. Он также отметил, что президент Сербии Александар Вучич много раз повторял, что погромы в крае никогда больше не повторятся. Член сербского правительства выразил мнение, что на Западе недостаточно хорошо поняли слова Вучича и должны образумить Приштину, передает ТАСС.

Петкович призвал не удивляться последующим решениям Белграда, так как это не сербские власти устраивали провокации и нарушили Брюссельские соглашения. Согласно указанным соглашениям, силы косовской полиции не имеют права въезжать в населенный сербами север края без разрешения руководителей четырех сербских муниципалитетов.

Ранее в правительстве Сербии обвинили косовский спецназ во вторжении на север сербского края Косово и Метохия и оккупации города Косовска-Митровица.

—