 

Самые продаваемые ЖК по итогам ноября

09.12.2022, 4:05, Разное
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По итогам ноября застройщики Москвы и Подмосковья нарастили выручку на 22%, до 117,4 млрд рублей. Количество сделок за месяц выросло на 26%, а средняя сумма покупки сократилась на 300 тыс. рублей, до 12,4 млн рублей.

Семь из десяти самых продаваемых новостроек в ноябре расположены в Подмосковье, однако первое место досталось проекту внутри МКАД.

Лидером продаж стал квартал “Люблинский парк”, который группа “ПИК” реализует в районе Люблино. В рамках проекта возводится два десятка панельных корпусов, средняя цена кв. м составляет 235 тыс. рублей, купленной квартиры – 9,37 млн рублей. В ноябре здесь было заключено почти 300 сделок.

На втором месте оказался подмосковный микрорайон “Пригород Лесное” от группы Самолет, расположенный в Ленинском районе. В состав комплекса входит более сотни корпусов высотой от 9 до 17 этажей. Многие дома уже построены. Средняя цена кв. м здесь составляет 161,1 тыс. рублей, чек сделки – 6,57 млн рублей.

Третье место досталось комплексу “Прокшино” в Новой Москве от застройщика “А101”. В рамках проекта возводятся монолитные дома высотой до 18 этажей, как класса “комфорт”, так и “бизнес”. Средняя цена кв. м составляет 284,2 тыс. рублей, средняя сумма покупки – 11,71 млн рублей.

Самой доступной новостройкой из топ-10 в ноябре стал ЖК “Пехра” от группы “Гранель” в Балашихе. В состав комплекса входит 11 монолитных домов разной этажности. Средняя цена кв. м здесь – 142,5 тыс. рублей, сумма сделки – 4,99 млн рублей.


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