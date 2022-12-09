 

Мнение: О глобальном поражении Украины… От Путина?

09.12.2022, 3:57, Разное
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На днях известный американский журнал Time и менее известное издание Politico признали украинского президента Владимира Зеленского «человеком года». При этом Time отметил ещё и «дух Украины», а Politico уточнило, что речь идёт в первую очередь о влиянии, которое оказал на весь мир мужественный украинец в камуфляже.

Многие уже отписались, что по версии Time Владимир Зеленский встал в один ряд с Гитлером, Сталиным и Путиным. А также с Горбачевым, Бушем-мл. и парочкой Байденом-Харрис. Но поражение Украины — не только в таком, мягко говоря, неоднозначном сравнении. Глобально оно в другом.

Да, конечно интересно, что Владимир Зеленский, согласно мнению журналистов Time, попал в когорту «лидеров-разрушителей». И Гитлер, и Сталин, и Горбачев, и Буш-младший, и даже Джо #Байден, не говоря уже о Владимире Путине, так или иначе разрушили очень многое. Кто миропорядок, кто свою страну, кто несколько чужих, а кто веру в демократию. Что «разрушил» Владимир Зеленский, тоже, в общем понятно.

А почему и он, и Украина под его началом — глобально проиграли?

Компания Google обнародовала результаты своего ежегодного рейтинга самых популярных поисковых запросов по всему миру «Year in Search». Там самым популярным поисковым запросом стала вовсе не #Украина (и не Ukraine), а… Wordle, занимательная онлайн-игра, которую программист Джош Уордл выпустил в 2021 году и позже продал газете New York Times. Там надо угадывать слово, следуя определённым правилам. И это заинтересовало интернет-пользователей намного больше, чем российско-украинский конфликт.

Который вызвал интерес только в самом начале. А теперь в поисковых запросах опустился по метрикам популярности к нормальному, т.е. докризисному уровню. Периферийному, по сути.

Всплеск популярности в феврале понятен тоже. Люди в мире искали, где же находится эта «Украина». Что показывает и карта географии поисковых запросов.

А удовлетворив любопытство, продолжили в новостях следить за тем, кого считали более влиятельным сабжем.

Понятно, что вся эта #статистика не учитывает полуторамиллиардный #Китай, где у Google есть небольшие проблемы. Иначе мировой всплеск интереса к Украине был бы сильно нивелирован китайскими поисковыми запросами, касающимися зимней Олимпиады в Пекине.

Но и так в целом видно, что российско-украинский военный конфликт при всех его удручающих масштабах — событие всё же локальное, практически местечковое. «Весь мир» не с Украиной и не с Россией, он сам по себе. И его интерес к «междоусобной» борьбе двух осколков бывшего #СССР затухает, вопреки стараниям и Киева, и Запада подогревать интерес к повестке.

Ну и влиятельнейшего Владимира Зеленского «весь мир» не замечает. К его кремлёвскому тёзке внимание и то больше, судя по статистике.

Глобально, это означает, что никакой вселенской борьбы Добра со Злом, как пытаются представить происходящее на Западе, в глазах людей за пределами «золотого миллиарда» не происходит. Для Украины это — и поражение, и провал?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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