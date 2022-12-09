Мнение: У камелька-4. Два народа: Россия раскололась

Подводя итог ситуации с Дождем – давайте прежде всего признаем, что сам по себе Дождь, при всем уважении, никого особо не интересует. И даже очевидные проблемы со свободой слова, выявившиеся в крохотной республике Латвии, тоже не могут так уж сильно волновать умы (поскольку от Латвии никто ничего особого и не ждал). В чем же дело? Почему целую неделю бурлили не переставая многочисленные паблики, а всевозможные эксперты – и в России, и за рубежом (но больше за рубежом) – наперебой комментировали перипетии с Дождем, давая порой полярные оценки?

А разгадка в том, что “казус Дождя” выявил очень болезненный и глубокий нарыв на теле и без того больного российского общества. Раскол внутри самого народонаселения настолько страшен, что это уже – пока – “холодная гражданская”. Стороны не просто спорят – они уже морально готовы к уничтожению друг друга. Перерождение того, что раньше называлось “российская интеллигенция” – вот подлинная подоплека всей истории. И дело тут зашло ОЧЕНЬ далеко.

В своем ролике я это называю “голова готова уничтожить туловище”. Голова воюет с туловищем – и обе стороны не понимают, что друг без друга они недееспособны. Россия натуральным образом взрывается изнутри.