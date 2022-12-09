 

Мнение: У камелька-4. Два народа: Россия раскололась

09.12.2022, 3:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Подводя итог ситуации с Дождем – давайте прежде всего признаем, что сам по себе Дождь, при всем уважении, никого особо не интересует. И даже очевидные проблемы со свободой слова, выявившиеся в крохотной республике Латвии, тоже не могут так уж сильно волновать умы (поскольку от Латвии никто ничего особого и не ждал). В чем же дело? Почему целую неделю бурлили не переставая многочисленные паблики, а всевозможные эксперты – и в России, и за рубежом (но больше за рубежом) – наперебой комментировали перипетии с Дождем, давая порой полярные оценки?

А разгадка в том, что “казус Дождя” выявил очень болезненный и глубокий нарыв на теле и без того больного российского общества. Раскол внутри самого народонаселения настолько страшен, что это уже – пока – “холодная гражданская”. Стороны не просто спорят – они уже морально готовы к уничтожению друг друга. Перерождение того, что раньше называлось “российская интеллигенция” – вот подлинная подоплека всей истории. И дело тут зашло ОЧЕНЬ далеко.

В своем ролике я это называю “голова готова уничтожить туловище”. Голова воюет с туловищем – и обе стороны не понимают, что друг без друга они недееспособны. Россия натуральным образом взрывается изнутри.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09.22 / Мнение: “Следствие подбирается к Чубайсу”

19.11.22 / Лишилась живота: избежавшая тюрьмы обрюхаченная Собчак отрезала часть себя

12.04.21 / Ко Дню космонавтики Роскосмос впервые показал аутентичный блок самоуничтожения капсулы Гагарина

28.06.21 / Жена звезды “Великолепного века” Халита Эргенча поделилась новыми фото, сделанными во время беременности

07.09.22 / Мнение: О потерях отдельных категорий россиян в ходе и вследствие спецоперации

22.07.20 / Зачем под Санкт-Петербургом построили копию пирамиды Хеопса?

07.10.22 / Наоми Кэмпбелл, Карли Клосс, Джаред Лето, Эмили Ратажковски и другие гости премьеры мемуаров Эдварда Эннинфула

07.08.20 / Когда мама не разрешила вечеринку: дочь Елизаветы II выбрала необычный сценарий для празднования 70-летия

14.04.21 / Отварная сосиска, уроненная Юлией Якубеней, продана на аукционе за 50 тысяч долларов

29.09.22 / Три миллиона экономии: место под могилу Моисеева на элитном кладбище выделят бесплатно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика