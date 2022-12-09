 

ABC News – в США подали в суд на TikTok, опасаясь утечек конфиденциальных данных

09.12.2022, 3:15, Разное
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В трёх американских штатах сотрудникам правительственных структур запретили пользоваться TikTok на работе, а власти Индианы подали против китайской компании два иска, обвинив её в сборе персональных данных пользователей и вредоносном влиянии на детей, пишет ABC News. На фоне призывов к блокировке платформы представители TikTok с прошлого месяца ведут переговоры с правительством США, настаивая на том, что компания не представляет угрозы для национальной безопасности, подчёркивается в сюжете.

Этим утром не до веселья, игр и танцевальных видео TikTok вновь попал под удар из-за проблем, связанных с безопасностью и вопросом охраны детей. Генеральный прокурор штата Индиана объявил о двух исках, поданных против этой китайской компании. Один из них предполагает, что TikTok собирает конфиденциальную информацию и персональные данные пользователей, которые могут быть использованы китайским правительством.

КРИСТИАНО ЛИМА, репортёр The Washington Post: У многих американских официальных лиц существуют конкретные опасения в связи с тем, что ByteDance — материнская компания TikTok — находится в Китае, а в КНР существуют законы, согласно которым у корпораций можно получать необходимые (властям. – ИноТВ) данные. 

Второй иск гласит, что приложение подвергает детей воздействию неприемлемых материалов сексуального характера, а также материалов, связанных с наркотическими веществами. Контент доходит до крайностей, а компания не признаёт это. В TikTok заявили, что «охрана, приватность и безопасность и нашего сообщества — наш главный приоритет», добавив: «Мы встраиваем принципы благосостояния молодого поколения в нашу политику», а на публикации налагаются возрастные ограничения. Говоря об опасениях, связанных с тем, что некоторая информация может оказаться в руках китайцев, в TikTok ответили, что хранят данные американских пользователей на серверах за пределами Китая, подчеркнув, что никогда не удаляли публикации американцев по запросу китайского правительства. 

ТИМ СТАРКС, писатель-аналитик: Изучая, что Китай может сделать с этой информацией, понятно, что они могут использовать её для целенаправленных взломов пользователей. 

Реагируя на эти опасения в вопросах безопасности Техас присоединился к Мэриленду и Южной Каролине в решении запретить использование TikTok на электронных устройствах государственного пользования. Эти события не новы: в прошлом месяце член Федеральной комиссии по связи США призвал правительство заблокировать TikTok. В компании подчёркивают уверенность в том, что продолжающиеся переговоры с правительством США рано или поздно увенчаются успехом с учётом интересов национальной безопасности страны. 

Дата выхода в эфир 8 декабря 2022 года.


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