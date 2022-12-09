 

Обозреватель American Thinker – Вашингтон и западные СМИ поддерживают украинских нацистов и замалчивают их зверства

09.12.2022, 3:15, Разное
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Американские СМИ, а также крупные технологические компании после обострения конфликта на Украине встали на сторону политических элит, которые поддерживают Киев и нацистские вооружённые формирования ради личной выгоды, пишет обозреватель Ал Бьененфелд в статье для American Thinker. Все они замалчивают военные преступления ВСУ и несут ответственность за нынешнюю катастрофу на Украине, первопричины которой кроются в событиях 2014 года, спровоцированных администрацией Обамы, подчеркнул он.


AP

Наблюдая за конфликтом на Украине невольно вспоминаются события войн во Вьетнаме (1964-1975 гг.) и в Ираке (2003-2011 гг.) обе они были основаны на лжи. В первом случае предпосылкой стало выдуманное нападение на американское военно-морское судно, во втором угроза несуществующего оружия массового уничтожения, пишет обозреватель American Thinker Ал Бьененфелд, убеждённый, что США стоят на пути опасного военного авантюризма.  

Он полагает, что американские элиты и их пособники, объединившись с нацистами, совершающими военные преступления, пытаются отвлечь народ от внутренних проблем, разжигая ситуацию. «Дезинформация» любимое слово администрации Байдена демонстрируется на Украине со времён Обамы, чьё правительство поддержало переворот 2014 года, сместивший президента Виктора Януковича, считавшегося пророссийским. При этом с тех пор, как в 1762 году к власти в Российской Империи пришла Екатерина Великая, на востоке территорий, относящихся к нынешним регионам Донбасса, действительно было много этнических русских, напоминает автор. Официально американцам заявляли, что его свержение было народной революцией, однако нельзя не отметить, что член администрации Обамы Виктория Нуланд в момент переворота находилась в Киеве, помогая «народу», иронизирует автор статьи. Стоит отметить, что ряд западных журналистов в 2014 году всё же писали про использование украинскими националистами нацистской символики, а также про убийство 40 про-российских активистов в Одессе, протестовавших против свержения Януковича — тогда людей загнали в здание и подожгли; варварство повторилось в другом портовом городе — Мариуполе некоторое время спустя с подачи боевиков «Азова».

Украинский конфликт спровоцировал информационный раскол в мировом интернете: Запад, не желая физически противостоять российским силам начал санкционную войну, при этом крупные технологические компании занялись блокировками про-российского контента. Meta* зашла дальше всех, позволив публиковать на своих платформах угрозы насилия в отношении российских военнослужащих и президента Путина. Это больше, чем информационная война это подстрекательство к глобальной поляризации и потенциально новой Мировой войне. Технологические гиганты стали участниками пропагандистской кампании, изображая Украину жертвой российской агрессии, а Владимира Путина — олицетворением зла, пишет автор материала. Цель состояла в том, чтобы заставить простых граждан симпатизировать Украине и поддерживать её, несмотря на то, что конфликт вредит их интересам, ведь продукты питания и энергоносители существенно выросли в цене внутри страны и за рубежом. 

С начала обострения конфликта Государственный департамент, ЦРУ и НАТО объявили, что предоставят западную военную технику батальону «Азов» — по сути, вооружая 100-тысячное открыто нацистское вооружённое формирование. Азовцев часто используют вместо регулярных войск из-за их готовности идти на то, что обычные солдаты делать не будут. Вскоре начали появляться фотографии американских инструкторов на Украине — то же самое происходило во Вьетнаме, прежде чем гражданский конфликт перерос в полномасштабную американскую войну. Сегодня обе стороны, по-видимому, стали участниками военных преступлений, однако Запад и международные структуры давно педалируют темы насильственного переселения людей, пыток и убийств, якобы совершаемых только российской стороной, и практически не говорят о злодеяниях украинских военных; лишь недавно ООН косвенно подтвердила подлинность видео, на которых запечатлена казнь российских военнослужащих, пишет автор. Большая часть СМИ очевидно заняла антироссийскую сторону, но достаточное количество свидетельств зверств ВСУ просачивается в сеть, хотя многие материалы и подвергаются цензуре — ведь технологические компании тоже небеспристрастны. Стремление американских медиа скрыть военные преступления украинской армии почти столь же непристойны, как и сами эти злодеяния, считает Бьененфелд. Вместо того, чтобы продемонстрировать упомянутые видео, они брали интервью у украинских военных, отрицая подлинность подобных материалов.

СМИ изображают «войну добра и зла» с целью скрыть правду о первопричинах этого конфликта, начало которого восходит к свержению законно избранного правительства, совершённому администрацией Обамы в 2014 году. Замешанные в этом американские медиа попрали принципы добросовестности журналистики и предали американский народ. Обе партии власти США разделяют вину за нынешнюю гуманитарную и финансовую катастрофу на Украине, которую можно было остановить на раннем этапе, но Вашингтон предпочёл не делать этого. Американская нация опозорена своим руководством и СМИ. Вторая мировая война велась, чтобы покончить с нацистской угрозой, но сегодня Америка помогает возродить её, резюмирует Ал Бьененфелд.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.


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