NYT – многочисленные проблемы мешают США вступить в «решающее десятилетие»

Джо Байден заявляет, что США вступили в «решающее десятилетие» в плане геополитики, однако, похоже, что страна погружается в это десятилетие как лунатики. Как пишет обозреватель The New York Times, администрация американского президента трубит об обещаниях защищать свободный мир, но она пока не готова предоставить для этого достаточно средств.



AP

На прошлой неделе ВВС США показали свой первый за 34 года новый стратегический бомбардировщик, однако страна практически не заметила, что он в конечном итоге может обойтись налогоплательщикам в $200 млрд. Как пишет обозреватель The New York Times, также мимо внимания общественности прошла и новость о том, что Китай с 2020 года удвоил свой арсенал ядерных боезарядов, и к середине 2030-х годов у него может быть 1 500 боеголовок, что приблизит Пекин к паритету с Соединёнными Штатами и Россией.

«Президент Байден говорит, что Соединённые Штаты вступили в «решающее десятилетие» в плане геополитики. Он прав. Но даже в условиях вооружённого конфликта на Украине и усиления враждебности Китая по отношению к Тайваню мы, похоже, погружаемся в это десятилетие как лунатики. Администрация трубит об обещаниях защищать свободный мир. Но она пока не готова предоставить для этого достаточно средств», — пишет автор статьи.

По его мнению, об этом говорят и несколько неопровержимых фактов, первый из которых — затраты. Соединённые Штаты тратят на оборону больше, чем следующие за ними девять стран вместе взятые, однако никто не принимает во внимание существенные минусы США в плане покупательной способности и расходов на личный состав. В результате рядовой морской пехоты в вооружённых силах США получает почти такое же денежное довольствие и льготы, как китайский генерал.

Также следует учитывать современные мировые тенденции. Военные расходы США составляют около трёх процентов от валового внутреннего продукта, и это существенно ниже среднего показателя в четыре с лишним процента за последние полвека. Согласно прогнозам фонда Питера Петерсона, они будут и дальше снижаться все следующее десятилетие, а большую часть финансирования будет съедать инфляция.

Не стоит сбрасывать со счетов обширнейшие военные обязательства США перед союзниками, охватывающие огромную территорию от Северной Атлантики до Персидского залива и далее до Тайваньского пролива, но при этом низкую боевую готовность личного состава. Если к этому добавить некомпетентность Пентагона, который не может пройти ни одну аудиторскую проверку, то картина вырисовывается не очень радужная. И все эти проблемы лишь усугубляются из-за невнимания государства и общества.

«Во времена холодной войны проблемы с обороной становились важнейшими политическими вопросами, поэтому люди не могли не обращать на это внимание. А сейчас к ним относятся как к техническим и бюрократическим проблемам, и поэтому люди в основном их игнорируют», — пишет автор статьи.

Он убеждён, что США как минимум должны спросить себя: хотят ли они, чтобы военный потенциал Америки соответствовал юридическим и традиционным зарубежным обязательствам. И если ответ на этот вопрос будет утвердительным, то стране надо согласиться на существенное увеличение военных расходов, на революционные изменения процедуры закупок, а также выработать чувство стратегической безотлагательности и создать надёжные и устойчивые цепочки поставок.

«Мы вступили в новую эпоху соперничества великих держав, и в этой обстановке не можем воспринимать наши традиционные военные преимущества как нечто само собой разумеющееся. Пришло время начать настоящие публичные дебаты о том, что мы намерены со всем этим делать», — заключает обозреватель The New York Times.