 

Politico – ЕС планирует ужесточить санкции против российского ВПК

09.12.2022, 1:51, Разное
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Евросоюз продолжает обсуждения очередного пакета антироссийских санкций, принятие которого вероятно состоится уже в ближайшие дни, пишет Politico. Согласно ряду документов был сделан на нанесение ущерба военно-промышленному комплексу России, поэтому в перечень «санкционки» попали авиадвигатели, электронные компоненты, двигатели для БПЛА и хикимо-биологическое оборудование, подчёркивает автор материала.


AP

Согласно новым данным, девятый санкционный пакет Евросоюза будет направлен на то, чтобы навредить «наращиванию российских промышленных мощностей». Под ограничения попадают 169 организаций, поставляющих товары, «которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России», пишет Politico. В отдельном документе с подробным списком новых «запрещённых» организаций говорится о приостановлении действия лицензий на вещание НТВ и НТВ «Мир», «Россия 1», «РЕН ТВ» и «Первого канала».

В силу стремления ударить по российскому ВПК, согласно тексту законопроекта, под новые ограничения подпадут двигатели для дронов, химическое и биологическое оборудование, химические средства борьбы с беспорядками и электронные компоненты. ЕС также стремится расширить перечень санкционных товаров для нужд авиации и космической отрасли, включив в него авиадвигатели и их запчасти. Также ограничения вероятно наложат на жёсткие диски, фотоаппараты и фотообъективы.

Другой документ касается физических лиц, попадающих под действие девятого пакета санкций Еврокомиссии; в их числе участник военно-патриотического клуба и одноимённой оперативной группы «Русич» Ян Петровский, поддерживающий тесные связи с ЧВК «Вагнер», пишет автор материала. Послы стран-участниц ЕС находятся на стадии обсуждения нового пакета санкций, принятие которого запланировано в течение полутора недель. Предложения должны быть подержаны всеми государствами блока, напоминает Politico. 


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