 

SVT – «безрадостные времена» — шведский экспорт теряет рентабельность из-за высоких цен на энергоресурсы

09.12.2022, 0:30, Разное
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Шведские экспортные компании задумываются о сокращении персонала и сворачивании инвестиций по причине высоких цен на энергоносители, пишет телеканал SVT. И хотя большинство предприятий пока держатся на плаву, в будущем экспортёров из Швеции ожидают «безрадостные времена».


AP

Каждая третья шведская экспортная компания планирует перенести своё производство, и почти столько же считают необходимым сократить персонал из-за высоких цен на электроэнергию. Об этом свидетельствует новый отчёт Шведского торгового и инвестиционного совета, пишет телеканал SVT.

На фоне роста цен на энергоносители экспортные компании, работающие в Швеции, видят безрадостное будущее. Более 500 шведских промышленных компаний приняли участие в опросе о том, как на их деятельность повлияли высокие цены на электроэнергию. В результате исследования почти семь из десяти компаний сообщили о снижении прибыльности. Половина экспортных компаний в Швеции рассматривают возможность сворачивания планов по инвестициям, а около трети из опрашиваемых задумались о сокращении персонала, пишет SVT.

«Пока мы видим, что предприятия хорошо с этим справляются. Тем не менее, в дальнейшем это очень негативно скажется на рентабельности и может иметь серьёзные последствия. Компаниям, возможно, придётся сократить штат и отложить планы по инвестициям на будущее», — заявила Лена Сельгрен, главный экономист Шведского торгового и инвестиционного совета, пишет SVT. 

Как пишет телеканал SVT, в следующие три месяца будут приняты более решительные меры: ожидается, что почти 30% компаний сократят штат, а почти половина из них приостановит запланированные инвестиции. Для наиболее пострадавших экспортных компаний ситуация настолько непростая, что ожидается, что они свернут свою деятельность полностью. По данным отчёта, 7% экспортных компаний свернут часть своей деятельности в Швеции. В 2021 году экспорт Швеции составил 1,5 трлн шведских крон, отмечает SVT.


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