 

Юрьев день: приметы и традиции в праздник 9 декабря

08.12.2022, 23:54, Разное
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История

Праздник отмечается именно 9 декабря, потому что этим числом датируется освещение храма Георгия Победоносца. Что же касается названия, то Юрий – это одна из древних форм имени великомученика.

С особой важностью к празднику относились крестьяне, ведь по судебнику 1497 года они могли законно поменять помещика, если по каким-то причинам прошлый их не устраивал. Перейти в другую собственность крестьяне имели право за неделю до Юрьева дня, а также в течение недели после.

Традиции

К 9 декабря наши предки старались распрощаться со всеми долгами: народ верил, что, если этого не сделать, будущий год будет полон заемов. В этот день было принято просить у Георгия Победоносца безопасности для членов семьи и домашнего скота, ведь в окрестностях начинали гулять волки. Также люди вовсю утепляли окна, сараи и погреба, потому что суровые зимние холода были не за горами.

Народные приметы

На Юрьев день народ наблюдал за явлениями природы, чтобы понять, какая погода их ждет в будущем. Если день выдавался холодным и морозным, значит такой же будет и следующая неделя. Если в праздник удалось увидеть волка, значит морозы ударят сильные.

Также природа предсказывала будущий урожай. Покрытые инеем деревья сулили богатый сбор, а толстый слой снег в этот день – хороший рост травы весной.

Что нельзя делать 9 декабря?

  • В этот день возбранялась охота, в противном случае есть риск накликать беду на свою семью.
  • Любые дальние поездки, чтобы избежать несчастья, лучше отменить. Если же такой возможности нет, за путника надо помолиться.
  • В праздник запрещено отлынивать от работы: только тяжкий труд вызовет благосклонность святого Георгия.

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