 

Веселые и яркие желейные ногти из нулевых возвращаются в моду: идеи модного маникюра для вдохновения

08.12.2022, 23:40, Разное
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Новогодние варианты маникюра занимают сейчас все наше внимание, но более дальновидные девушки, например те, кто непосредственно работает в индустрии красоты, уже готовятся покорять новый тренд маникюра – желейные ногти. Помните, они были на пике популярности в нулевых вместе с джинсами на низкой посадке и футболками со стразами? И если джинсы с заниженной талией мы вспоминаем как страшный сон, то ногти совершенно точно готовятся пережить вторую волну популярности. Создать полупрозрачный цвет просто: смешайте прозрачный и цветной лак в равных пропорциях. Чем ярче, тем лучше. Избегайте пастельных тонов, которые не дадут нужного эффекта и временно вышли из моды.

Цветочные мотивы

Цветочные мотивы популярны не только весной и летом, зимой иногда тоже хочется праздника. Этот розовый нежный маникюр с переводной татуировкой подойдет как для офиса, так и для отпускных вечеринок.

Вместо цветов можно использовать рисунки любых фруктов или даже ванильного мороженого.

Посмотрите, как сочно смотрится кусочек клубники на указательном пальце.

Радуга-дуга

Полупрозрачные ногти похожи на капельки воска, которые застыли сразу после того, как мы опустили в него пальцы. Конечно, свои ногти будут под таким полупрозрачным слоем хорошо видны, но это не повод для беспокойства. Наоборот, вы показываете, что со здоровьем у вас все в порядке. Ведь ногти – первый его показатель.

Смело комбинируйте различные цвета, пусть маникюр будет похож на легкий летний сорбет. Хочется шика? Добавляйте стразы!

Не стесняйтесь усыпать маникюр блестками, только не сверху, как мы привыкли, а под верхний слой, как бы запечатайте их верхним слоем лака. Смотрится стильно и в то де время сдержанно.

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Омбре

Любимое многими омбре из полупрозрачного лака тоже смотрится неплохо. Пальчики похожи на жевательные мармеладные конфетки. Идей масса.

Если вы считаете, что красный для вас слишком вульгарен, посмотрите, какого потрясающего эффекта можно добиться благодаря технологии смешивания двух типов лака.

И никто в офисе не обвинит вас в нарушении дресс-кода.


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