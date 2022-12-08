Неброский и оригинальный маникюр смотрится празднично и по-зимнему: жемчужная втирка в домашних условиях

Одним из последних трендов маникюра стал дизайн с жемчужной втиркой. Он также известен под названием “конфетные ногти”. Внешне такое покрытие напоминает блестящую голографическую обертку от конфет. Оно смотрится празднично и по-зимнему. В статье мы расскажем, как создать такой маникюр в домашних условиях.

“Конфетные ногти”

“Конфетный” маникюр отличается сиянием, напоминающим блеск природного жемчуга. Он красиво переливается на солнце. Такой дизайн эффектно смотрится на ногтях любой длины и формы. Он подойдет тем женщинам, которые не хотят делать нейл-арт с рисунком, но желают создать нарядный маникюр.

Добиться жемчужного блеска можно двумя способами. Во-первых, вы можете использовать лак с мерцающими частицами. Во-вторых, вы можете придать ногтям блеск с помощью жемчужной втирки. Последний способ предпочтительнее, так как он обеспечивает более долговечный эффект. Далее мы расскажем о нем подробно.

Что вам понадобится

Для создания маникюра вам понадобится жемчужная втирка. Она представляет собой полупрозрачную пудру для ногтей с сияющими частицами очень мелкого помола. Это обеспечивает легкость нанесения и равномерное мерцание. Такое средство не собирается в комки.

Не заменяйте это средство пудрой с серебристыми или золотистыми частицами. Она будет выглядеть слишком яркой и не создаст жемчужного сияния.

Для нанесения средства используйте кисть или спонж. Вы можете также наносить пигмент пальцем, но перед этим необходимо надеть перчатки. Иначе кожный жир испортит эффект.

Перед созданием маникюра проверьте, как будет выглядеть жемчужная втирка. Попробуйте нанести ее на лист цветной бумаги под тон вашего лака.

Если вы собираетесь использовать втирку без цветного лака, то протестируйте ее на белом листе.

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Наносим втирку на обычный лак

Нанесите на обработанные ногти базовое покрытие. Покрасьте ногти обычным лаком вашего любимого цвета. Высушите его таким образом, чтобы он оставался немного липким.

Теперь нанесите жемчужную втирку с помощью пальца, спонжа или кисти. Распределяйте ее равномерно. Не давите на нее, чтобы не размазать лак.

Удалите излишек частиц с помощью веерной кисти. Нанесите на ногти топовое покрытие и просушите.

Жемчужная втирка и гель-лак

Обработайте ногти ножницами и пилкой. Нанесите на них базовое покрытие очень тонким слоем и дайте ему высохнуть.

Покройте ногти гель-лаком и высушите его под лампой. Снимите липкий слой, используя специальную жидкость. Нанесите жемчужный пигмент и разотрите его. Если вы хотите добиться более заметного эффекта, то повторите процедуру.

Покройте ногти блестящим топом и высушите с помощью лампы.

Минималистичный вариант

Если вам нравится минималистичный дизайн, то вы можете наносить жемчужную втирку непосредственно на базовое покрытие. У вас получится спокойный и сдержанный нейл-арт. В завершение маникюра нанесите нелипкий топ.

Несколько советов

Обильно посыпайте ногти жемчужной втиркой. Это позволит вам получить выразительное сияние. Уделяйте особое внимание зоне кутикулы. Перед нанесением пигмента тщательно отполируйте ногти.

Не используйте матовое топовое покрытие. Оно уменьшает эффект сияние, лишая маникюр красоты.