С чем носить шубу этой зимой: тенденции, новинки, фото

В зимних коллекциях 2023 года невероятно много меха, преимущественно искусственного. Дизайнеры предлагают в наступившем сезоне закутаться в него с головы до пят. У шубы немало плюсов – она согревает в морозы и очень эффектно смотрится, особенно если надевать вместе с ней вязаные аксессуары: шарфы, варежки, гетры, палантины.

Искусственные шубы оригинальны, выглядят шикарно, представлены в самых разных оттенках, отличаются износостойкостью, при этом не бьют по карману.

Что касается изделий из натурального меха, в этом году в тренде мутон, норка, шиншилла, песец, бобер, чернобурка.

Сегодня можно иметь несколько шуб разного стиля, фасона и цвета, чтобы создавать новые неповторимые образы.

Наиболее актуальны в новом сезоне укороченные варианты, модели макси, объемные изделия оверсайз, шубы ярких цветов, с абстрактными и геометрическими рисунками, двухцветные, с различными отделками в виде бахромы, перьев и нашивок.

На каждый день можно выбрать шубы из овчины и плюша разной длины, на вечер – длинные модели. Деловые женщины отдадут предпочтение вариантам средней длины.

Не стоит избегать ярких оттенков – оранжевого, зеленого, розового, синего. Также актуальны шубы молочного, бежевого, серого, коричневого цветов.

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Объемные модели превосходно комбинируются как с базовыми предметами гардероба, так и с экстравагантными вещами. Вот несколько актуальных сочетаний на зиму 2023 года.

С джинсами

Шубы разного цвета хорошо сочетаются с любыми джинсами. В результате образ становится повседневно-гламурным. В таком виде можно отправиться по магазинам или на бранч. Образ можно разбавить такими аксессуарами, как кепка, оригинальный пояс, цветные перчатки. Это делает лук уникальным.

С легинсами

Этот предмет одежды без преувеличения можно считать самой удобной вещью в гардеробе. Легинсы отлично смотрятся с шубами. Лучше носить их с удлиненными моделями. К образу можно добавить футуристические очки и сумку большого объема. Получится превосходный наряд для зимней прогулки по городу.

Со спортивными брюками и дутиками

Чтобы получился комфортный наряд, можно надеть спортивные брюки, дутики и шубу. Это великолепный повседневный наряд и отличное решение для дружеской вечеринки.

С кожаными брюками

Еще одно превосходное сочетание – это блестящие черные кожаные брюки и шуба. В таком наряде любая девушка будет выглядеть как рок-звезда.

С сапогами

Такой яркий предмет, как шуба, отлично сочетается с классическими прямыми сапогами. Под шубу можно надеть плиссированную юбку с колготками.