Скандалы: Международное православное сообщество осудило Киев за приговор протоиерею УПЦ Павленко

Представители международного православного сообщества надеются, что украинские власти прекратят гонения на служителей Украинской православной церкви (УПЦ)

Накануне стало известно, что клирик Северодонецкой епархии УПЦ и настоятель Свято-Тихвинского собора в Лисичанске Андрей Павленко, которого в апреле арестовала СБУ, приговорен на Украине к 12 годам лишения свободы. Его обвинили в госизмене и якобы передаче России сведений о численности и перемещениях подразделений ВСУ.

Ситуацию с гонениями на представителей УПЦ на Украине прокомментировал епископ Сербской православной церкви (СПЦ), епископ Бихачско-Петровачский Сергий, который выразил сожаления в связи со случившимся.

«”Если Меня гнали, будут гнать и вас”, — говорит наш Спаситель Господь Иисус Христос. Со всеми, кто страдает во Христе на Украине, мы соучаствуем в молитвенной поддержке, чтобы они выстояли до конца, ведь в руках Божиих и меч, и суд! Если Бог даст, воцарится справедливость и мир Божий», — отметил он.

Об озабоченности в связи с преследованиями священников на Украине заявил и клирик СПЦ в Черногории Марко Йефтич.

«События на Украине — это трагедия для всех. С озабоченностью слышим о гонениях на священников в этой стране. Мы, христиане, знаем, что мы странники в этом мире, и всегда будем мишенью для тех, кто ненавидит Христа», — заявил он.

Йефтич выразил надежду на то, что сторонники киевского режима образумятся и положат конец гонениям на христиан.

Очевидно, что судьбой священнослужителя Андрея Павленко сейчас озабочены не только близкие клирика, но и другие представители религиозного сообщества, а также общественные деятели и правозащитники. Они призывают включить протоиерея в списки на обмен пленными с Украиной.

Илья Орешкин