Скандалы: Международное православное сообщество осудило Киев за приговор протоиерею УПЦ Павленко
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Представители международного православного сообщества надеются, что украинские власти прекратят гонения на служителей Украинской православной церкви (УПЦ)
Накануне стало известно, что клирик Северодонецкой епархии УПЦ и настоятель Свято-Тихвинского собора в Лисичанске Андрей Павленко, которого в апреле арестовала СБУ, приговорен на Украине к 12 годам лишения свободы. Его обвинили в госизмене и якобы передаче России сведений о численности и перемещениях подразделений ВСУ.
Ситуацию с гонениями на представителей УПЦ на Украине прокомментировал епископ Сербской православной церкви (СПЦ), епископ Бихачско-Петровачский Сергий, который выразил сожаления в связи со случившимся.
«”Если Меня гнали, будут гнать и вас”, — говорит наш Спаситель Господь Иисус Христос. Со всеми, кто страдает во Христе на Украине, мы соучаствуем в молитвенной поддержке, чтобы они выстояли до конца, ведь в руках Божиих и меч, и суд! Если Бог даст, воцарится справедливость и мир Божий», — отметил он.
Об озабоченности в связи с преследованиями священников на Украине заявил и клирик СПЦ в Черногории Марко Йефтич.
«События на Украине — это трагедия для всех. С озабоченностью слышим о гонениях на священников в этой стране. Мы, христиане, знаем, что мы странники в этом мире, и всегда будем мишенью для тех, кто ненавидит Христа», — заявил он.
Йефтич выразил надежду на то, что сторонники киевского режима образумятся и положат конец гонениям на христиан.
Очевидно, что судьбой священнослужителя Андрея Павленко сейчас озабочены не только близкие клирика, но и другие представители религиозного сообщества, а также общественные деятели и правозащитники. Они призывают включить протоиерея в списки на обмен пленными с Украиной.
Илья Орешкин
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