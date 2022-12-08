Новогодние представления на киностудии “Мосфильм” 2022-2023

Культовая съемочная киноплощадка России готовится к грандиозному юбилею. В 2024 году “Мосфильму” исполнится 100 лет. Дата настолько впечатляет, что атмосферу торжества в стенах учреждения начнут творить уже в этом декабре.

Киностудия ждет взрослых и детей всех возрастов на ежегодное театрализованное шоу “Киноелка на Мосфильме”. Уже десять лет это новогоднее чудо завоевывает сердца публики, и с каждым разом представления становятся все более зрелищными.

В этот раз организаторы покажут высший пилотаж — интерактивный мультимедийный мюзикл, способный удивить каждого гостя праздника. В центре сюжета — Дедушка Мороз с отважной командой сказочных персонажей. Под действием различных спецэффектов публика “Мосфильма” получит заветный сюрприз и почувствует дух волшебства.

Частью торжественной программы станет рождественская кинодеревня. Выставки всех мастей, почта Деда Мороза, мастер-классы и развлекательная программа — лишь малая часть чарующей “Киноелки”, которую “Мосфильм” спешит подарить в преддверии юбилея.

Место встречи: киноконцерн “Мосфильм”, ул. Мосфильмовская д. 1

Подробности на сайте: www.kinoelka.ru