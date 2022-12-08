 

Мнение: Тайный смысл букв М и Ж

08.12.2022, 20:45, Разное
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Чёрт, да что ж такое?! Почему публика настолько тупа? Дал наполовину шуточный пост про слова Лаврова насчет общих туалетов, надеялся, как всегда, на понимание – как всегда, жестоко обломился. НИКТО ничего не понял, наоборот – причем не только в старперском ЖЖ, но и в Телеграме – все начали наперебой демонстрировать свою «приверженность прогрессу», то есть – обвинять Лаврова в ретроградстве и всячески превозносить ОБЩИЕ туалеты как якобы «более эффективные», что «доказали учоные» (куда ж современный обыватель без учоных!)

Правда, пишут все как один мужики. И в глазах – детское незамутненное непонимание: «А чо такова-та?» Поскольку понятия «истории» у обывателя нет в принципе – его, естественно, ни в каком месте не колет: а что это предыдущие сто лет везде в присутственных местах старались разделять туалеты мужские и женские? Дураки, что ли, были?

«ВЕДЬ ТАМ ЖЕ КАБИНКИ!!» – говорят мне с таким апломбом, будто бы наличие кабинок всё раз и навсегда объясняет. Ну что ж – видимо, придется объяснять очевидные вещи, заранее извинившись за неаппетитные подробности.

Итак – в чем же разница в отправлении естественных надобностей между мужчиной и женщиной? Вы будете удивлены, но разница в том, что ввиду анатомических особенностей женщины «справляют нужду» ТОЛЬКО сидя, а мужчины – еще и стоя. И эта разница ОЧЕНЬ существенна! Почему? Да потому, что, оказавшись в этой «всё объясняющей» кабинке, мужчина иной раз просто возьмет да и обоссыт, извините еще раз, сиденье унитаза. Вот так. Если не понимаете намеков – приходится говорить просто и грубо.

А теперь представим, что вслед за таким лихим джентльменом в «кабинку» входит дама…

Собственно, тут и ответ на второй вопрос, часто задаваемый мне (тоже в духе шукшинского «Срезал!») в комментах: а как же у вас дома, там ведь один ОБЩИЙ туалет? Да, друзья – в доме у большинства один и общий, но почему? Потому что в доме все на виду, и в каждой семье вырабатывается свой ритуал – как бы сделать так, чтобы разрушительные последствия похода мужской части в туалет «по-маленькому» минимизировать. Да и сами мужские особи у себя дома ведут себя менее разнузданно и порой пытаются как-то смирить свой напор.

Однако – не будем скрывать – поведение человеческих особей дома и в присутственных местах порой отличается кардинально. Дома человек может быть образцовым аккуратистом, но в театре, кафе или на Примаковских чтениях, ЗНАЯ, что посещает данное туалетное заведение в первый и, возможно, последний раз в жизни… что говорить? Человек – это обезьяна, а обезьянам, что давно доказали зоологи, аккуратность и чистоплотность вообще несвойственны, по вполне объективным причинам.

Какой же вывод? Вывод такой: разделение туалетов (неважно, с кабинками или без) было в свое время сделано… в интересах женщин! И именно поэтому мужская часть наших обезьяньих собратьев сейчас радостно приветствует в комментах объединение – а женская молчит.

Потому что в чисто женских уборных по крайней мере эта опасность – «заливы» сиденья унитаза неприятными жидкостями – сведена к минимуму.

И, как мы видим, в настоящее время действительно повсеместно (вот на это в комментах указывают правильно) это разделение под лозунгами «экономии» и «прогресса» убирают.

И тут перед нами весьма и весьма красноречивый пример (в ряду очень многих прочих – как, в частности, под лозунгами «трансгендеры тоже женщины» фактически убивают женский спорт) – того, как под соусом «прогресса» и «повесточки» на деле наступают на права и интересы женщин. Ничего, типа – посидите на обоссанных мужчинами унитазах, не барыни. Зато – прогресс!

Идиоты те, кто это поддерживает. А может, и не идиоты, а тайные адепты «Мужского государства», которые «ненавидят бапп»??

Источник: Размышления вольного социолога


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