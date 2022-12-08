От сывороток с трюфелем до ароматов из гороскопа: бьюти-дайджест недели

Maison Maissa

В сети “РИВ ГОШ” пополнение — теперь здесь можно приобрести композиции французского бренда Maison Maissa. В основе концепции — унисекс-ароматы Edition Blanche и Signature d’Orient. Для современных мужчин и женщин, ценящих элегантность и качество. Марка также будет представлена в ЦУМе и других селективных бутиках.

Maison Francis Kurkdjian

Название аромата Rouge 540 было выбрано благодаря технологии производства красного хрусталя Baccarat: в прозрачный хрусталь добавляют золотой порошок 24 карата и подвергают плавлению при температуре 540 градусов. Впервые парфюм был выпущен в 2014 году в честь 250-летия Baccarat. Сегодня знаковая композиция представлена в новой упаковке.

TIZIANA TERENZI

Ароматы Leo и Libra, представленные в “РИВ ГОШ”, посвящены знакам Зодиака — Льву и Весам. В Leo звучание итальянского дуба, ливанского кедра и австралийского сандала совмещается с мускусом и сиамским ладаном. В Libra ноты лимона из Сорренто, бергамота из Реджо-ди-Калабрии и сицилийского грейпфрута сочетаются с туберозой и болгарской розой.

Erborian

Корейско-французский бренд заботливо собрал свои бестселлеры в лимитированных подарочных наборах — от “Совершенного дуэта” до “Снежного шара”. В последнем, например, можно найти разглаживающую маску-пилинг “Кунжутное молоко”, а также СС-крем “Совершенное сияние”, который совмещает в себе функции уходового средства и корректора.

L’Oréal Paris

Сыворотка Midnight Serum — инновационное средство по уходу за кожей, которое содержит запатентованный антиоксидантный восстанавливающий комплекс L’Oréal, а также витамин E, экстракты белого и черного трюфеля, гиалуроновую кислоту и другие активные ингредиенты. Средство поддерживает естественные процессы восстановления кожи в ночное время, делает ее более гладкой и сияющей. Не содержит парабенов и минеральных масел.

Tonka Perfumes Moscow

Скраб с ароматом парфюма Lure by Mira раскрывается на коже нотами цветов фрезии и водного лотоса, ягод личи, ванили и белого мускуса. За обновление и гладкость кожи отвечают частицы целлюлозы в составе, за уход — масло ши и абрикосовой косточки, мочевина и глицерин, экстракт листьев розмарина и другие ингредиенты.

“Пальчики” x Bandi

В сети салонов “Пальчики” в декабре представлена новая коллекция гель-лаков южнокорейского бренда Bandi, Flash Stone. Вдохновлена она сиянием драгоценных камней. В коллекцию вошли 6 цветных глиттеров с матовыми и светоотражающими блестками на основе сиропных оттенков зимнего солнечного дня, сумерек, низкого неба, прозрачного льда и искрящегося серебряного снега.

КАК СОЛНЦЕ

Новый бренд — это предметы искусства и одновременно дизайна интерьера, разработанные при участии современных художников. Первая коллекция создана в коллаборации с Марго Трушиной. Художница представила три свечи, которые в определенной степени задействуют все органы чувств и раскрывают, как пахнет Солнце, какого цвета Луна, и как звучит Земля.

Green Mama

Марка представила новую линию сывороток для интенсивного ухода за кожей лица. Они воздействуют на эпидермис на глубинном уровне, активизируя внутренние резервы кожи и обеспечивая, как мгновенный, так и накопительный эффект. В серии – четыре продукта, включая сыворотку для глубокого увлажнения Hydrofull. Продукт не просто насыщает кожу влагой, а поэтапно снижает ее эпидермальную потерю, предупреждая преждевременное старение кожи.

SPLAT x METRO

В рамках развития экоинициативы “Щетка, сдавайся” во всех торговых центрах METRO в России появились специальные контейнеры для сбора пластиковых зубных щеток любого производителя. Собранные щетки SPLAT и METRO направят на переработку в тротуарную плитку для городского благоустройства. Также из собранного вторсырья изготовят лавочки, которые по итогам проекта будут размещены возле одного из торговых центров.