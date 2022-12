Шутки в сторону: Мария Миногарова о своем YouTube-шоу, семейных традициях и запрете беременеть

О семье

Одно из самых первых и ярких воспоминаний моего детства: мне около трех лет, и я настойчиво требую у мамы разрешения спуститься с лестницы без чьей-либо помощи. После первого же шага лечу вниз, лицом в асфальт. От сильных ушибов меня спасли мои толстые щеки. (Улыбается) Отделалась лишь парой ссадин. Этот момент отлично характеризует меня: сначала — не надо помощи, я сама, затем — крушение.

У меня прекрасные родители. Мне нравится посещать с мамой светские мероприятия и принимать участие в совместных съемках. У нас всегда были дружеские и доверительные отношения, правда, с небольшим перерывом на переходный возраст. Теперь эти пару лет мы предпочитаем просто не вспоминать.

У нас в семье есть традиция — мы обожаем вместе смотреть советское кино. «Большая перемена», «Любовь и голуби», «Спортлото-82», «Собака на сене», «Не может быть» — смотрели их десятки раз и помним дословно. Поэтому часто разговариваем и шутим друг с другом цитатами из этих фильмов. Такой язык Миногаровых.

Шуба из экомеха, ONLY ME



О дружбе

Каждый раз приезжая в родной Краснодар, я обхожу всех друзей — от моей любимой подруги Виктории до одноклассников и коллег по первым местам работы.

Я сложно расстаюсь с людьми, даже со своими бывшими и их новыми мисс я прекрасно общаюсь. Бывает так, что люди незаметно отдаляются, видимся реже, но я знаю — это расставание не навсегда, это лишь небольшая пауза.

Шуба из экомеха, ONLY ME

О здоровье

Два года назад мне удалили щитовидку, и я до сих пор борюсь с последствиями операции. У меня полностью изменился обмен веществ, теперь я постоянно нахожусь в борьбе с новыми килограммами. Как оказалось, довольно сложно подобрать правильную гормональную терапию, но я работаю над этим каждый день.

После операции врачи запретили мне беременеть в течение пяти лет. Пока не знаю, какие плюсы быть молодой мамой к 40 годам, но сейчас — в 33 — я к детям точно не готова.

Шуба из экомеха,ONLY ME; сумка, ONLY ME x Arny Praht Шуба из экомеха,ONLY ME; сумка, ONLY ME x Arny Praht

О своем шоу

Мне всегда хотелось шутить на YouTube, однако формат стендапа или заготовленных шуток мне не давался. Однажды мы с другом обсуждали кого-то из наших знакомых, читая телеграм-каналы, было весело и непринужденно, и в голове сразу пронеслась мысль — надо это срочно записать. Так и родился формат «Позавчерашних новостей». Но вместо того, чтобы перемывать кому-то косточки, намного интереснее и приятнее рассказывать о моде, к тому же в этом вопросе я действительно разбираюсь.

Для меня было важно рассказывать и показывать тех, кто создает что-то ценное, но не обладает ресурсами транслировать это в массы. Так появилась идея с картинами на фоне ведущих. Мы сами ищем художников, на свои средства привозим и устанавливаем в студии их работы и рассказываем о них нашим зрителям.

На съемках мне часто бывает довольно тяжело. И дело не в том, что я не хочу сниматься или не могу настроиться на работу, просто переживаю за результат. Это сильно изматывает как меня, так и тех, кто вокруг.

Шуба из экомеха, ONLY ME; сумка, ONLY ME x Arny Praht

О стиле

Свой стиль я бы характеризовала как молодежный. Стараюсь поддерживать российских дизайнеров — для «Позавчерашних новостей» мы часто берем одежду, созданную нашими соотечественниками. Viva Vox, Vereja, WOS, Рома Уваров, Ushatava…этот список я могу продолжать очень долго. Мне нравятся арт- вещи, из-за моего высокого роста в них я выгляжу органично. Конечно, у меня бывали модные промахи, но о них я предпочитаю не вспоминать.

Несмотря на то что со многими дизайнерами и брендами я дружу, значительная часть моего бюджета уходит на гардероб. Если честно, я не представляю, на что еще можно тратить деньги.

Шуба из экомеха,ONLY ME Панама из экомеха, ONLY ME Шуба из экомеха, ONLY ME

Текст : Галина Крючкова

Фото: Анна Дмитриева

Стиль: Mischa & Kitty

Мейкап и прическа: Тата Хитрова

Продюсер: Ольга Закатова

Ассистент фотографа: Василий Патраков

Ассистент продюсера: Елизавета Кондакова