 

Не разъехались?! – Личное мнение

08.12.2022, 20:25, Разное
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Сегодня после обеда стало известно, как поссорились Кристина Игоревна Асмусиха и Игорь Юрьевич Бульдог-Харламов.

Всё началось с шутки Игоря Юрьевича, что дом после Кристины не соответствовал санитарно-гигиеническим нормам. Он был весь в… В общем, был грязный.


–Я ушла!
— Но почему ты не ушла?
Фото: Соцсети

Кристина Юрьевна не снесла подобных шуток и разразилась воплями. Ей стало неприятно как чистоплотной женщине, что про неё шутят гадости.

Игорь Сергеевич, возопила Кристина, напоминаю, что вы-то мне дом не оставили — ни чистый, ни грязный. И вообще, неплохо бы было подкинуть деньжат бывшей жене! Помоги, уважаемый, обзавестись нам с ребёнком жильём!

Думаете, на этом всё и закончилось? Не тут-то было. Игорь Юрьевич в ответ на ответ ответил шахом и матом.

Оказывается, по словам Гарика, Кристинка до сих пор живёт в доме Харламова. Он так и пишет: имей смелость спуститься со второго этажа на первый и высказать, какой я скупердяй, лично!

Вы живёте на полном моём обеспечении. В моём доме. А то, что вы, Кристина Игоревна, говорите, что ушли от меня — так недалеко и ушли!

Эвона, как. Я думала, что такое бывает только в советских фильмах. Когда молодая семья получает квартиру, потом разводится, но продолжает жить вместе, потому что съехать некуда.

Кристина, если верить Гарику, съезжать не собирается. Ей некуда, потому что Гарик не даёт денег на новый дом.

Что тут сказать? Молодец Асмус. Правильно. Не съезжай, живи вместе с бывшим и укоризненно на него смотри каждый день.

Рано или поздно, он не выдержит — купит домик. Ну или женщину какую заведёт и снова купит домик, чтобы тебя отселить.

Ты злишься, делает вывод Кристина, что я от тебя ушла. Гарик орёт ей с первого этажа, что никуда она не ушла, и пусть проваливает.

Чем дело закончится? Думаю, лишь бы не свадьбой.

Источник: Лена Миро


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