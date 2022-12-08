 

Кулеба попросил Борреля расширить санкции ЕС против России

08.12.2022, 20:10, Разное
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба похвалил девятый пакет санкций против России, предложенный Европейской комиссией. Однако, как пишет «Украинская правда», Кулеба добавил, что ограничения должны быть введены и против российского ракетного производства, поэтому он обратился к Жозепу Боррелю с соответствующим предложением.


AP

Девятый пакет санкций против России, предложенный Европейской комиссией, содержит ряд важных положений, но должен также включать и ограничения на российскую ракетную программу. Как передаёт «Украинская правда», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 

«Следующий пакет санкций ЕС, предложенный Еврокомиссией, содержит некоторые важные элементы, в частности санкции против большего количества российских банков и отключение из эфира большего количества российских пропагандистских каналов», — написал Кулеба в соцсетях.

«Сегодня я также направил письмо Жозепу Боррелю с предложением ввести жёсткие санкции против российского ракетного производства и всего, что используется для запуска смертоносных ракет по Украине. РФ должна быть полностью лишена любой возможности нанести удар по критически важной гражданской инфраструктуре Украины», — добавил он.

Как напоминает издание, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке девятого пакета санкций против России, который предусматривает в частности расширение санкционных списков около 200 физическими и юридическими лицами из России. Также Еврокомиссия предлагает дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения.

Ожидается, что пакет санкций будет обсуждён постоянными представителями стран-членов ЕС на этой неделе и может быть утвержден на саммите лидеров Евросоюза 15 декабря.


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