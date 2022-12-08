Россия вернула торговца оружием Виктора Бута в обмен на баскетболистку Бриттни Грайнер

В четверг в Объединённых Арабских Эмиратах состоялся обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, передаёт CBS News. Как отмечает телеканал, примечательно, что в результате обмена в российской тюрьме остался осуждённый за шпионаж американец Пол Уилан. Впрочем, президент Джо Байден заявил, что Белый дом «никогда не сдастся» и добьётся его освобождения.



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Россиянин Виктор Бут, отбывавший в США тюремный срок по обвинению в торговле оружием, возвращён в Россию в рамках обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую в РФ осудили за контрабанду наркотиков, пишет CBS News со ссылкой на анонимного американского чиновника.

По словам источников, президент США Джо Байден на прошлой неделе одобрил обмен, который Вашингтон и Москва обсуждали в последние недели. Пять бывших американских чиновников сообщили телеканалу, что соглашение было достигнуто в прошлый четверг. И в этот четверг процедура обмена завершилась в Объединённых Арабских Эмиратах.

Официальный представитель Белого дома сообщил, что Байден уже пообщался с Грайнер по телефону. Президент позвонил ей из Овального кабинета, где вместе с ним были супруга баскетболистки Шерил, вице-президент Камала Харрис и государственный секретарь Энтони Блинкен. «Она в безопасности. Она в самолёте. Она на пути домой», — написал на своей страничке в Twitter американский лидер.

Вскоре после освобождения Грайнер Байден выступил с речью, в ходе которой заявил, что «рад сообщить, что Бриттни пребывает в хорошем настроении» и с нетерпением ждёт возвращения домой. Президент также осудил «показательный суд» в отношении американки в России.

Как отмечает CBS News, ради освобождения Грайнер Байден подписал указ о смягчении наказания Виктора Бута, который в США отбывал 25-летнее тюремное заключение.

Примечательно, что в результате обмена отставной морской пехотинец Пол Уилан остался в российской тюрьме, где находится уже почти четыре года по обвинению в шпионаже. «Мы не забыли о Поле Уилане», — заявил Байден в четверг, добавив, что Белый дом «никогда не сдастся» и добьётся его освобождения.