Скандалы: «Замороженные» резервы ЦБ растаяли в западных банках

Сможет ли Россия вернуть $200 млрд

Запад потерял российские миллиарды, как бы заблокированные еще весной в рамках санкций: из $300 млрд золотовалютных резервов нашей страны реально удалось найти и заблокировать меньше трети – около $100 млрд. Об этом сообщил замглавы Центра геоэкономики при Atlantic Council Чарльз Лихфилд. Где находятся еще $200 млрд, чиновники «недружественных» стран не знают.

Сможет ли ЦБ вернуть эту часть резервов, размещенных за рубежом, в родную гавань, выяснял «МК».

После начала спецоперации страны «большой семерки» решили заблокировать размещенные за границей золотовалютные резервы России. В РФ арест активов назвали «кражей». По выводам, сделанным из опубликованных еще до начала спецоперации данным ЦБ о резервах, всего на зарубежных счетах в результате санкций оказались замороженными около $300 млрд.

Надо понимать, что резервы, размещенные за рубежом — это не спрятанный в каком-то хранилище сундук с купюрами. Это денежные средства, хранящиеся на депозитах и иных счетах зарубежных банков, а также государственные долговые бумаги. Золотовалютные (международные) резервы — это, грубо говоря, валютная «заначка» страны на черный день. Основная их часть — именно ценные бумаги других государств.

Несмотря на то, что информация о заморозке $300 млрд российских резервов появилась еще весной, и российская сторона тоже оперировала этими данными, сейчас выяснилось, что, по информации Atlantic Council, по факту странам Запада удалось идентифицировать и арестовать лишь менее $100 млрд.

Сейчас западные чиновники пытаются найти оставшиеся резервы или хотя бы вычислить финансовые структуры, которые их хранят. При этом российский ЦБ последний раз публиковал отчет о структуре своих резервов в январе этого года и с тех пор его не обновлял. По его отчетности, на 1 января резервы составляли $612,9 млрд. Из этой суммы на денежных счетах и в иных активах в странах, которые ввели санкции, находилось: 15,7% — в Германии, 9,9% — во Франции, 9,3% — в Японии, 6,4% — в США, 5,1% — в Великобритании, 2,7% — в Канаде и 2,5% — в Австралии. Итого: 51,6% или свыше $300 млрд.

Страны Запада не могут выполнить свои же санкции. Причина в том, что у ЦБ довольно разветвленная структура владения активами, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Не все они числятся строго за самим Банком России.

«Какие-то ценные бумаги могут принадлежать тому или иному министерству или фонду, а по факту лежать на иностранных счетах регулятора. Какие-то могут быть предоставленными в долг другим номинальным держателям, чаще всего коммерческим банкам, – продолжает эксперт. – Все это абсолютно законно и нормально в «мирной» жизни, но оказалось сложно распутать в текущих условиях, потому что некоторые банки находятся под блокирующими санкциями, как и ЦБ, некоторые только отключены от систем платежей и переводов, но сохранили активы, а большинство не попало ни под какие санкции».

Выходит, поскольку Россия не сообщает, какие зарубежные активы каким структурам в конечном счете принадлежат, то узнать об этом сами власти США и их союзники, конечно, не могут.

«Маловероятно, что ЦБ сможет вернуть все не найденные Западом активы. Они фактически тоже под санкциями, просто числятся за банками или компаниями, которые все равно не могут их вывести», – считает Емельянов.

Золотовалютные резервы, вероятно, находятся не на счетах самого ЦБ, которые доступны для анализа западным странам, полагает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Вполне возможно, что часть данных ресурсов, например, по каким-либо договорам сосредоточена на счетах других российских структур, в частности, государственных банков. И ЦБ признаёт их «замороженными», поскольку и эти активы подпали под санкции против банков, счета заблокированы. Воспользоваться ими в реальности ни ЦБ, ни госбанки не могут, – отмечает собеседник «МК». – Если это так, то и вернуть данные средства можно будет лишь при снятии соответствующих антироссийских санкций».

Между тем вопрос о возврате замороженных средств пока не стоит, рассказывает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Работа с заблокированными финансовыми средствами невозможна, но российская сторона уже прорабатывает варианты освобождения части активов, – подчеркивает он. – Это очень долгий и сложный путь, поскольку прецедентов в современной российской финансовой истории попросту нет».

Фото: Скандалы.ру

Людмила Александрова

Оригинал материала: “Московский комсомолец”