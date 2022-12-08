 

Вопреки санкциям: Собянин заявил о продолжении реализации программ развития Москвы

08.12.2022, 19:44, Разное
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Не останавливать развитие

В условиях беспрецедентного санкционного давления Москва не остановила ни одну программу развития. Об этом градоначальник заявил в эфире телеканала “ТВ Центр”.

“Мне сейчас задают вопрос: “А вот реновацию, наверное, сейчас остановите?” — не остановим. “Вот вы сейчас остановите строительство метро” — не остановим. Ничего мы нигде не уменьшили и не отступили ни на шаг. Вы же видите, как мы работаем”, — подчеркнул Собянин.

Мэр отметил, что даже в текущей ситуации по ряду отраслей столичной экономики наблюдается положительная динамика. Например, обрабатывающая промышленность закончит 2022 год с ростом в 10%. Градоначальник считает, что в следующем году на положительный тренд выйдут отрасли торговли, общепита и услуг.

“Мое правило и правило Правительства Москвы — несмотря ни на какие проблемы, не останавливать развитие. Наши инфраструктурные проекты — это мощный толчок развития экономики в целом”, – заявил Собянин.

Помочь бизнесу

Существенную роль в развитии московской экономики играют меры поддержки бизнеса. Предприятия получают льготные инвестиционные займы, субсидирование кредитных ставок. Для отдельных отраслей разработаны точечные меры помощи.

Москва разрабатывала меры поддержки совместно с правительством России. Для секторов экономики, оказавшихся наиболее подверженными санкциями, вводились дополнительные программы помощи.

Сегодня в столице разработано и введено в действие около 80 мер поддержки предприятий, уточнил Собянин. Мэр регулярно встречается с представителями бизнеса для оперативного решения вопросов.

Опыт поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса был использован в 2022 году. “Все те механизмы, которые были наработаны во время пандемии, во время санкционной этой войны были включены незамедлительно”, – сообщил градоначальник.

Отметить Новый год и поддержать армию

В условиях санкций и продолжающейся специальной операции встал вопрос о формате празднования Нового года в Москве. Решение приняли сами жители столицы на портале “Активный гражданин”.

Москва отказалась от больших уличных концертов, но полноценно отпразднует Новый год. По договоренности с бизнесом доходы пойдут на поддержку семей военнослужащих и их детей и на восстановление новых территорий, рассказал Собянин.

Градоначальник отметил, что доходы от новогодних мероприятий будут гораздо больше, чем от экономии на их проведении. Это поддержит общепит, торговлю и другие отрасли столичной экономики, убежден он.

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Напомним, что 2 ноября Мосгордума приняла бюджет на 2023-2025 годы. В нем заложены средства на дальнейшую поддержку бизнеса. Город будет создавать и развивать импортозамещающие и инновационные производства, создавать все более благоприятные условия для туризма, предоставлять компаниям льготные займы и многое другое.


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