“Я лучший”: SHAMAN открыл тайну воспитания единственной дочери

Главное открытие 2022 года Шаман рассказал о личном. Мало кто знает, что у молодого артиста уже есть восьмилетняя дочь Варвара. Девочку родила первая супруга Шамана.

Артист признался, что редко видит дочь, но каждый раз старается создать для девочки праздничное настроение, сообщает Пятый канал. Сейчас дочь шамана ходит во второй класс и живет со своей матерью в родном городе артиста Новомосковске Тульской области.

SHAMAN отметил, что разговаривает с дочерью на взрослые темы, например о том, кем она хочет стать. Исполнитель хитов “Я русский” и “Встанем” уверен, что этот вопрос надо задавать ребенку постоянно, и тогда он начнет анализировать себя с раннего возраста.

“Как только задаешь этот вопрос, ты запускаешь механизм, шестеренки начинают у человека крутиться. Один раз шарик катнешь, второй раз, третий. Потом человек сам начинает действительно как-то эту мысль культивировать. А кем я хочу быть, чем я хочу заниматься, что я люблю. И вот я задаю этот вопрос и жду ответа. Пока не дождался…” – рассказал Шаман.

Певец добавил, что воспитывать ребенка можно только на собственном примере. Шаман уверен, что ребенок обязательно будет копировать поведение своих родителей. “Для нее я самый лучший, самый сильный, самый большой, самый светлый”, – отметил певец.