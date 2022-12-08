 

В канун Нового года алкоголь не будут продавать трезвым россиянам

08.12.2022, 19:33, Разное
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Союз
продавцов алкогольной продукции, который контролирует более 90% рынка, принял
решение ввести ограничение реализации алкоголя в канун Нового года.

30 и 31 декабря
приобрести алкогольные напитки в магазинах смогут только россияне, которые уже находятся в состоянии алкогольного опьянения.

«Наша логика
очень проста – если человек уже выпил, то мы должны дать ему возможность
приобрести качественный напиток. А если он трезвый, то лучше ему таким и оставаться»,
– пояснил глава организации Михаил Синицын.

В ближайшее
время аналогичное решение должен принять Союз рестораторов, а Федерация
профсоюзов России рекомендовала отечественным работодателям провести «трезвые
новогодние корпоративы».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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