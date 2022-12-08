 

Мнение: Общие туалеты, разные судьбы

08.12.2022, 19:23, Разное
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Пока украинцы сидят без света в результате наших варварских ударов, все обсуждают слова Лаврова, сказанные им на неких “Примаковских чтениях” (Примаков – кто это?). Лавров сказал:

“Прямая речь: “Извините меня за подробности, там (в Швеции – ред.) я в перерыве заседания спросил, где туалет. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил: “А это для дам или для джентльменов?”. Мне сказали: “У нас все общее”. Я не поверил, но это, действительно, было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски”.

Естественно, в данном случае трудно удержаться (никто и не удерживается) от того, чтобы не обстебать штрибана Лаврова, который не в состоянии постичь стремительные шаги прогресса на Западе. Поэтому над незадачливым “дипломатом” (в России дипломатов нет точно так же, как нет и не может быть юристов) хохочут все кому не лень.

Но! Само по себе “новшество” действительно выглядит, мягко говоря, странно. Во-первых – какой это прогресс? Прогресс, по идее – это усложнение и специализация, а не упрощение и примитивизация. К примеру – раньше ты ел руками, а потом тебя научили есть вилкой. Прогресс? Прогресс! А потом – еще и не только вилкой, но и ложкой. И ножом. Тройной прогресс. Если же ты ел столовыми приборами, а потом тебе говорят, что это “устарело”, и надо брать пищу руками и рвать ее зубами – то разве это прогресс?!

А тут – именно второй вариант. Были туалеты специализированные, стали – общие. Но ведь, извините за подробности, но выделительная система у самок и самцов человека устроена по-разному! Понятно, что за такое возмутительное заявление я должен бы подвергнуться “культуре отмены” (и меня наверно забанят на Фейсбуке) – ведь нынче весь “прогрессивный дискурс” построен на том, что между женщинами и мужчинами нет и не может быть вообще никакой разницы, более того – само понятие “пола” является реакционным, точнее – “полов” бесчисленное количество!

Однако мне плевать на прогрессивный дискурс, я говорю то, что вижу. Вижу я, что женщины и мужчины отличаются друг от друга. Так почему же у них должны быть ОБЩИЕ туалеты?

Более того: у меня есть подозрение, что многие женщины все ж пока еще не доросли до прогрессивного понимания, и им может быть неловко справлять свои интимные надобности на виду у представителей противоположного пола. Или этот предрассудок уже полностью преодолен, а я не в курсе? Тогда прошу прощения.

В целом я должен признать, что возмущение Лаврова мне кажется вполне адекватным. Увы. Да буду я проклят вовеки веков, аминь.

UPD. В комментах засилье прогрессивных юзеров, правда, почему-то все мужского пола. Некоторые прямо требуют “для равноправия” отменить заодно и писсуары. Ну в общем да, я ж забыл: в РФ же господствует анальная фиксация. Тогда вопрос снимается.

Источник: Размышления вольного социолога


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