 

СМИ: Миучча Прада покидает пост генерального директора Prada Group

08.12.2022, 19:05, Разное
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Издание Hypebeast сообщает, что 73-летняя Миучча Прада покидает пост генерального директора Prada Group. Слухи об этом ходили давно и, по словам инсайдеров, на поиске нового человека настояли инвесторы. По сведениям Business of Fashion, группу компаний возглавит Андреа Гуэрра, чье назначение будет официально подтверждено в январе следующего года. Отметим, что при этом Миучча Прада продолжит исполнять обязанности креативного директора брендов Miu Miu и Prada вместе с дизайнером Рафом Симонсом. 

Андреа Гуэрра — бывший генеральный директор Luxottica и гостиничного подразделения LVMH. Напомним, что Luxottica владеет такими брендами, как Ray-Ban, Oakleys и Sunglass Hut, а также лицензией на линию солнцезащитных очков Prada и Armani.

Пост генерального директора Миучча делила со своим супругом Патрицио Бертелли, который останется председателем правления компании. Ранее в 2021 году он говорил, что в будущем бизнес может возглавить их сын Лоренцо, однако пока эти намеки не нашли продолжения. Лоренцо Бертелли работает в Prada с 2017 года в качестве менеджера по маркетингу и управлению цифровыми коммуникациями.

Отметим, что уходящий год принес кадровые перемены во многие именитые дома моды. Ранее в ноябре мы писали о том, что накануне своего 50-летия пост покидает креативный директор Gucci Алессандро Микеле. В том же месяце дизайнер Том Форд продал именной бренд компании Estée Lauder.


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