Виктор Хориняк, Маргарита Аброськина, Кузьма Сапрыкин на премьере фильма “Непослушник 2”

Новый фильм — новые герои. Главную женскую роль во второй части исполнила Маргарита Аброськина. Так же к новому составу присоединился Гоша Куценко.

По сюжету картины, пранкеру Димонсту (Виктор Хориняк) предстоит пойти на самый масштабный розыгрыш — восстановить яркие моменты жизни отца Анатолия, начиная с детства. В попытке “обмануть” память батюшки, Дима будет превращать реальность в фрагменты прошлого, используя декорации, спецэффекты, каскадеров, монахов, самого авторитета, Ефросинью, папу и просто актеров. Отец Анатолий проживет свою жизнь заново…

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