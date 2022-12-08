 

Жилой квартал и новые рабочие места: утвержден проект развития промзоны “Братцево”

08.12.2022, 18:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Квартал построят на месте промышленной зоны “Братцево”. Площадь участка – 22,01 гектара. Сейчас там находятся устаревшие складские объекты.

“В квартале будут построены жилые дома, в том числе для участников реновации, школа, детсад, общественно-деловой объект с ФОКом и офисное здание. Запланированы реконструкция дорог, строительство новых улиц, пешеходных переходов и парковок”, – сообщил Собянин в своем телеграм-канале.

Общая площадь многоквартирных жилых домов составит 501,7 тысячи квадратных метров. Также на участке возведут школу на 750 учеников, детский сад на 325 воспитанников.

Прилегающие улицы реконструируют и построят новые. Специалисты организуют парковки для автолюбителей и велосипедистов.

Реализация проекта создаст более двух тысяч рабочих мест. В квартале будут проживать около 6,5 тысячи человек.

Программа комплексного развития территорий стартовала в 2020 году. Бывшие промышленные зоны и неэффективно используемые участки преобразуются в современные кварталы с жильем, социальными и производственными объектами, офисами, торговлей и местами отдыха.

В проработке находится более 150 проектов. 20 уже реализуются.

Планируется построить восемь миллионов квадратных метров промышленной недвижимости, 10 миллионов “квадратов” жилья, 17 миллионов займут общественно-деловые объекты. Будет создано 550 тысяч рабочих мест.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01.22 / Никель и пустота

19.02.22 / Мнение: Мина на мосту

15.05.22 / Мнение: Британия трещит по швам, бедные англичанки нищают и дефицит трески

17.04.22 / Вышедшие из леса рогатые существа заставили остолбенеть инспектора

12.07.22 / Худший энергетический кошмар Европы становится реальностью

02.02.22 / Состояние пациентов московских больниц оценит цифровой помощник

18.11.22 / «Виновны в убийстве 298 раз»

25.07.22 / Омская область прокомментировала текущую ситуацию с заболеваемостью COVID-19

23.05.21 / Секс и китайская экономика

06.07.22 / Telegraph – не хватает евро на «евро» — символ еврозоны решили пустить с молотка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика