В каких случаях можно отказаться от страховки при оформлении кредита

– Можно ли отказаться от страховки при оформлении кредита? Имеют ли право банки в этом случае в кредите отказать или изменить условия по процентам? – Леонид В., г. Рыбинск

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– На практике без страховки нельзя получить только ипотечный кредит. Это и понятно – кредиторы хотят быть уверены, что получат назад свои деньги, если с квартирой или домом случится что-то серьезное. И если человек отказывается страховать приобретаемое жилье, у банка есть право отказать ему в заемных деньгах. Чаще всего банки требуют обязательную страховку и при выдаче автокредита, но иногда готовы выдать деньги без страхования автомобиля.

При оформлении других кредитов покупка полисов является добровольной. В бланке заявления на кредит они должны быть указаны, как дополнительные услуги. Заемщик в праве сам выбрать и отметить страховку, которую хочет купить. При этом важно изучить, какие страховые случаи покрывает выбранная страховка, взвесить, насколько она может вам пригодиться. Должен заметить, что при выдаче кредита без страховок банки вправе устанавливать иные условия, чаще всего – повышать процентную ставку. Почему так? Возрастают риски, что заемщик не сможет вернуть долг при наступлении каких-либо неблагоприятных событий — например, если он останется без работы.

При этом у заемщика есть право отказаться от страховки, даже если при получении кредита она оформлена. Но важно помнить, что при отказе процентная ставка по кредиту наверняка вырастет. Поэтому перед отказом от страховки надо подумать, выгодно ли вам это. Срок, когда можно расторгнуть договор страхования и получить назад свои деньги, называется периодом охлаждения. Он составляет 14 дней. Вернуть часть стоимости страховки можно и при досрочном погашении кредита при условии, что к моменту возврата не наступил страховой случай. Сумма возврата будет строго пропорциональна времени, которое осталось до конца действия страховки.

При нарушении прав заемщика по вопросам обязательных и дополнительных видов страхования следует обращаться в интернет-приемную на сайте Банка России. Больше информации по вопросам получения финансовых услуг можно найти на информационно-просветительском портале Финкульт.инфо.