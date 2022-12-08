 

Дарья Мороз и Кристина Асмус представили спектакль “Вернувшиеся: Иная реальность”

08.12.2022, 17:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В начале зимы семья Алвинг после двухлетнего перерыва вернулась в тот самый Особняк Дашков, 5, где шесть лет назад обрел форму и был представлен публике непривычный для российского зрителя жанр иммерсивного спектакля. В новом сезоне легендарного шоу сыграют такие звезды как Кристина Асмус, Дарья Мороз, Кирилл Нагиев, Елизавета Шакира и многие другие. 

“Вернувшиеся” – это первая иммерсивная постановка Мигеля при поддержке Вячеслава Дусмухаметова по мотивам пьесы Генрика Ибсена “Привидения”, премьера которой состоялась в 2016 году в Москве и произвела настоящий фурор. Позже спектакль был номинирован на театральную премию “Золотая маска”. За годы существования проекта в Москве и Петербурге шоу посетили более двухсот тысяч человек.

В обновленной версии спектакля зритель отправится в путешествие по таинственному дому. Действие разворачивается одновременно во всех пространствах четырехэтажного особняка. Каждый, кто попадает в это пространство, становится активным наблюдателем с полной свободой перемещения, вольный выбирать собственный путь, создавать уникальную историю и с каждым новым визитом в Дом семьи Алвинг, переосмысливать происходящее через призму постоянно меняющегося личного опыта.

Екатерина Иванчикова (IOWA)Рита ДакотаСтас Круглицкий Анна ХилькевичАнтон ЛаврентьевМигель Кристина Асмус, сцена из спектакля 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12.21 / В Швеции издали Библию, в которой Иисус не упоминается по имени

18.06.22 / Влюбился с первого взгляда и потерял, отметив бриллиантовую свадьбу: единственная любовь Юрия Соломина

14.12.20 / Что известно о проблемах российской вакцины против COVID-19?

23.11.20 / Княгиня Шарлен поделилась новыми портретами князя Альбера II и детей

07.12.20 / Почему люди продолжают верить в экстрасенсов?

02.08.21 / Кэти Перри, Орландо Блум, Хайди Клум, Тина Кунаки и другие гости гала-вечера в Италии

24.11.21 / В Кремле назвали попыткой силового решения украинские провокации в Донбассе

24.08.21 / Астронавт Гордон Купер: я стал свидетелем приземления НЛО

01.02.21 / Город Ситка на Аляске хочет переименовать начальную школу имени Александра Баранова в честь какого-нибудь «значимого местного просветителя» – представителя коренных народов

29.05.21 / Депутат рассказал россиянам, как сделать пиццу из колбасного сыра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика