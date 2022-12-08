Дарья Мороз и Кристина Асмус представили спектакль “Вернувшиеся: Иная реальность”

В начале зимы семья Алвинг после двухлетнего перерыва вернулась в тот самый Особняк Дашков, 5, где шесть лет назад обрел форму и был представлен публике непривычный для российского зрителя жанр иммерсивного спектакля. В новом сезоне легендарного шоу сыграют такие звезды как Кристина Асмус, Дарья Мороз, Кирилл Нагиев, Елизавета Шакира и многие другие.

“Вернувшиеся” – это первая иммерсивная постановка Мигеля при поддержке Вячеслава Дусмухаметова по мотивам пьесы Генрика Ибсена “Привидения”, премьера которой состоялась в 2016 году в Москве и произвела настоящий фурор. Позже спектакль был номинирован на театральную премию “Золотая маска”. За годы существования проекта в Москве и Петербурге шоу посетили более двухсот тысяч человек.

В обновленной версии спектакля зритель отправится в путешествие по таинственному дому. Действие разворачивается одновременно во всех пространствах четырехэтажного особняка. Каждый, кто попадает в это пространство, становится активным наблюдателем с полной свободой перемещения, вольный выбирать собственный путь, создавать уникальную историю и с каждым новым визитом в Дом семьи Алвинг, переосмысливать происходящее через призму постоянно меняющегося личного опыта.

Екатерина Иванчикова (IOWA) Рита Дакота Стас Круглицкий Анна Хилькевич Антон Лаврентьев Мигель Кристина Асмус, сцена из спектакля