 

Россыпь звезд: Скарлетт Йоханссон, Уиллем Дефо, Марго Робби, Том Хэнкс и другие в новом фильме Уэса Андерсона

08.12.2022, 17:44, Разное
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Стала известна дата выхода нового творения кинорежиссера Уэса Андерсона, а также актерский состав предстоящей ленты. И он действительно впечатляет. В фильме “Город астероидов” сыграет как минимум десяток главных голливудских звезд современности, среди которых Скарлетт Йоханссон, Уиллем Дефо, Марго Робби, Том Хэнкс, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Джейсон Шварцман, Мэтт Диллон, Брайан Крэнстон, Эдриен Броуди, Майя Хоук и Джефф Голдблюм.

Уиллем Дефо в фильме Андерсона “Водная жизнь”Марго Робби в фильме “Однажды в Голливуде” Квентина Тарантино

Сюжет картины развернется в 1955 году и расскажет о жителях вымышленного города в пустыне. В мировой прокат “Город астероидов” (“Asteroid City”) поступит 23 июня 2023 года.

Отметим, что практически все работы Уэса Андерсона примечательны ярким актерским составом. Режиссер и сценарист считается одним из главных представителей американского независимого кино. Он славится своим необычным визуальным стилем и узнаваемыми авторскими приемами и работает в жанрах комедии и трагикомедии. Среди ключевых работ Андерсона — фильмы “Водная жизнь” (2004), “Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники” (2007), “Королевство полной луны” ( 2012), “Отель “Гранд Будапешт”” (2014) и “Французский вестник” (2021).

Эдриен БроудиЭдвард НортонКадры из фильма “Отель “Гранд Будапешт””


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