«Будут демонстративно покупать новые яхты» – топ-менеджер рассказал о реакции руководства российских компаний на ввод потолка цен на нефть

Члены советов директоров российских нефтяных компаний в знак протеста против ввода со стороны G7 и Австралии потолка цен на нефть из РФ намерены демонстративно закупать новые яхты и люксовые автомобили, сообщил на правах анонимности источник из «Роснефти».

– Будут демонстративно покупать новые яхты. Так во всяком случае говорят. По их мнению, это должно показать Западу, что нам эти ограничения не страшны. В то время, когда европейцы и американцы сокращают расходы, наши члены совета директоров продолжат вести гедонистический образ жизни, – рассказал топ-менеджер.

По его словам, принято решение внести изменения в бюджет компаний на 2023 год – всем топ-менеджерам увеличат количество и размер премий, а также приобретут элитные апартаменты в Подмосковье, комплексе Москва-Сити или ОАЭ на выбор. Помимо этого, члены советов директоров намерены устроить акцию в популярной соцсети, где будут показывать фото роскошного образа жизни.

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