 

«Будут демонстративно покупать новые яхты» – топ-менеджер рассказал о реакции руководства российских компаний на ввод потолка цен на нефть

08.12.2022, 17:33, Разное
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Члены советов директоров российских нефтяных компаний в знак протеста против ввода со стороны G7 и Австралии потолка цен на нефть из РФ намерены демонстративно закупать новые яхты и люксовые автомобили, сообщил на правах анонимности источник из «Роснефти».

Яхта Путина– Будут демонстративно покупать новые яхты. Так во всяком случае говорят. По их мнению, это должно показать Западу, что нам эти ограничения не страшны. В то время, когда европейцы и американцы сокращают расходы, наши члены совета директоров продолжат вести гедонистический образ жизни, – рассказал топ-менеджер.

По его словам, принято решение внести изменения в бюджет компаний на 2023 год – всем топ-менеджерам увеличат количество и размер премий, а также приобретут элитные апартаменты в Подмосковье, комплексе Москва-Сити или ОАЭ на выбор. Помимо этого, члены советов директоров намерены устроить акцию в популярной соцсети, где будут показывать фото роскошного образа жизни.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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