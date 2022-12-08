Непростительно, постыдно и опасно — обозреватель Hill о провалах США в борьбе с антисемитизмом

Антисемитское поведение и высказывания в США нельзя и дальше заметать под ковёр, пишет обозреватель издания The Hill Джозеф Чейми. По мнению эксперта, терпеть антисемитизм не только категорически не по-американски, но ещё это и представляет моральную угрозу американской демократии. Автор статьи призывает американцев признать существование проблемы антисемитизма в Соединённых Штатах и выступить решительно против него.



AP

Недавний ужин с участием бывшего президента Трампа, отрицателя Холокоста Ника Фуэнтеса и артиста-антисемита Канье «Йе» Уэста, за которым последовали в основном молчаливые ответы многих республиканских чиновников и лидеров, в том числе некоторых из тех, кто претендует на пост президента, подчёркивает необходимость того, чтобы все американцы признали существование проблемы антисемитизма в стране и выступили против него, пишет обозреватель издания The Hill Джозеф Чейми.

После ужина Трамп попытался дистанцироваться от Уэста, заявив, что встречался с ним, чтобы «помочь серьёзно больному человеку», и от Фуэнтеса, заявив, что не знал его и не был знаком с его деятельностью на момент встречи. Однако неоднократные заявления бывшего президента, в том числе его реакцию на трагедию в Шарлоттсвилле в 2017 году, а также прохладную реакцию на антисемитизм со стороны многих его сторонников, можно считать узакониванием враждебности, выраженной в отношении американских евреев. Трамп и его различные помощники минимизировали и отвергали факт существования антисемитизма в Соединённых Штатах. Эти неудачи в борьбе с антисемитизмом, с которым столкнулась Америка, непростительны, постыдны и опасны, отмечает Джозеф Чейми.

Еврейское население США составляет относительно небольшую часть страны. На 2022 год американские евреи составили немногим более 2% населения Америки, насчитывающего 333 миллионов человек. Несмотря на их сравнительно небольшую долю населения, количество антисемитских инцидентов по всей стране в 2021 году в США достигло рекордного уровня в 2717 случаев (более 7 в сутки), что почти в три раза больше, чем в 2015 году. Преступления на почве ненависти к евреям совершались по всей Америке в религиозных учреждениях, общественных центрах, школах и колледжах. Как отмечает Чейми, мотивы антисемитизма не всегда очевидны, поскольку обычно преступникам не хватает единой идеологии или системы убеждений.

Однако одним заметным исключением является теория «великого замещения», которую продвигают группы сторонников превосходства белой расы в США. Они верят в заговор о том, что белых христиан намеренно подменяют по всему миру представителями других рас посредством иммиграции и другими способами. На своих различных демонстрациях и собраниях, в том числе в Шарлоттсвилле в 2017 году, неонацисты часто скандируют такую ненавистную антисемитскую чепуху, как «Евреи нас не заменят», пишет обозреватель The Hill.

В докладе Американского еврейского комитета «Состояние антисемитизма в Америке в 2021 году» около 60% американцев указали, что антисемитизм является проблемой для страны. Однако примерно четверть респондентов в том же отчёте считают, что антисемитизм не является проблемой в Соединённых Штатах. Согласно тому же отчёту, около 90% американских евреев указали, что антисемитизм является проблемой для страны, и примерно три четверти считают, что на сегодняшний день в стране больше антисемитизма, чем было около пяти лет назад. Большинство американских евреев (53%) сообщили, что чувствуют себя в меньшей безопасности, чем в 2015 году, подчёркивает Чейми.

Своё влияние на укрепление антисемитизма в Америке оказывает явно самоиндуцированная амнезия среди некоторых экстремистских групп в отношении методичного преследования евреев 80 лет назад, за которым последовал Холокост, который привёл к уничтожению примерно 6 миллионов европейских евреев, или примерно 63% еврейского населения Европы в то время. К сожалению, антисемитизм также проявлялся в американской политике по отношению к еврейским беженцам из Европы, искавших убежища от преследований со стороны нацистской Германии. Возможно, самым памятным событием, отражающим постыдную политику США в отношении беженцев в прошлом, является отказ правительства США в 1939 году разрешить въезд примерно 900 еврейским беженцам, искавшим убежище на борту авианосца «Сент-Луис», который дошёл до Майами. Корабль был вынужден вернуться в Европу, где во время Холокоста погибла почти треть его пассажиров, напоминает обозреватель The Hill.

Америка слишком часто предпочитает игнорировать своё тревожное антисемитское прошлое и многих популярных деятелей, открыто выступавших с антисемитскими заявлениями, включая Генри Форда, Чарльза Линдберга, Коко Шанель и Луис Фаррахана. Кроме того, помимо квот на образование в крупных университетах в 1920-х годах, включая Гарвард, Йель, Принстон и Колумбию, американские евреи столкнулись с дискриминацией среди основных профессий и ограничениями на жильё. Им также было отказано в членстве в большинстве клубов, курортов и ассоциаций, а в рекламе некоторых отелей прямо исключались американские евреи, указывает автор статьи.

Хотя эта недавняя трагическая история не вызывает сомнений, многие американские антисемитские сторонники идей превосходства белой расы, в том числе Фуэнтес и Уэст, продолжают отрицать Холокост, выражать ненавистническую риторику и дискриминировать американских евреев. Они пытаются отрицать исторические факты нацистского геноцида, продвигают ложные утверждения о том, что Холокост был выдуман или сильно преувеличен в целях продвижения еврейских интересов, вывешивают нацистский флаг со свастикой и отдают нацистское приветствие, пишет Чейми.

Обозреватель The Hill считает, что независимо от места и времени, США не могут терпеть или поддерживать тех, кто пропагандирует, позволяет или потворствует антисемитизму. В частности, избранные и назначенные государственные чиновники страны должны нести ответственность за свои слова и действия. По мнению Джозефа Чейми, антисемитское поведение и высказывания нельзя и дальше заметать под ковёр, неэтично редактировать для политического освещения на телевидении или игнорировать в надежде, что они исчезнут сами по себе. Их нельзя оправдать незначительными или бессмысленными событиями, которые были преувеличены средствами массовой информации. Их также нельзя просто отклонить, приуменьшить или объяснить ссылками на неуместные заморские диверсии, пишет автор статьи.

Чейми убеждён, что основываясь на трагических уроках недавнего прошлого, борьба с антисемитизмом требует от каждого американца недвусмысленной позиции и реакции против дискриминации американских евреев. По его мнению, терпеть антисемитизм не только категорически не по-американски, но это ещё и представляет моральную угрозу американской демократии, а также перспективам страны в XXI веке, резюмирует обозреватель издания The Hill.