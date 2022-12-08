Кремлевское мнение: Запад хочет русское небо, русскую еду и русские удобрения

1. Не прошло и года, как убытки от закрытия российского неба стали до крайности огорчительными для западных авиакомпаний. Авиатор вынули голову из песка, зашевелились и начали осторожно лоббировать идею возобновления полётов через Россию (ссылка):



Западные страны должны начать готовиться к возобновлению полетов через воздушное пространство России для снижения нагрузки на авиакомпании. С таким призывом выступил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш, пишет Telegraph.

«Нам нужно подумать об открытии российского воздушного пространства», — заявил глава IATA.

Уолш считает, что Китай, недавно ограничивший рейсы из-за антикоронавирусных ограничений, может в 2023 году отказаться от ряда запретов. В этом случае китайские перевозчики окажутся в более выгодной позиции против британских, а именно перед British Airways, которая вынуждена работать с задержками из-за обхода российского воздушного пространства.

Также генеральный директор IATA добавил, что из-за запрета на полеты через Россию и Украину в небе над Европой резко увеличилось число воздушных судов. Тем не менее Уолш полагает, что возобновить полеты в российском воздушном пространстве возможно только после разрешения ситуации в Украине.

Проблема в том, что Запад не может взять и «открыть» российское небо. Россия его закрыла в ответ на закрытие неба западных стран для российских авиакомпаний. Без открытия западного неба западные авиакомпании ничего не получат, а из Европы в Азию через Россию будут летать китайские авиакомпании.

2. Также на Западе очень не хватает продовольствия из России (ссылка):



Ряд стран Европейского союза (ЕС), в том числе Германия, Франция и Нидерланды, попросили Европейскую комиссию скорректировать санкции против Москвы, чтобы наладить экспорт российского продовольствия. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Такую же позицию разделяют также Испания, Бельгия и Португалия. <…> Кроме того, против европейских санкций выступили некоторые страны Африки, которые столкнулись с последствиями продовольственного кризиса.

Мне нравится это слово, «скорректировать». Дескать, вы не подумайте, будто мы меньше поддерживаем Украину, ни в коем случае, вот даже флажок сине-жёлтый на сайте висит, ещё можем с вами обняться и попрыгать. Мы всего лишь хотим немного скорректировать санкции. Сугубая формальность, не обращайте внимания, не на что смотреть здесь.

3. Также в Европе требуют прояснить ситуацию с санкциями вокруг российских удобрений. Вроде как их разрешено продавать в европейские страны и перевозить через них, но европейские операторы всё же опасаются репрессий, что мешает нормальной торговле (ссылка):

…FT сообщает, что [Евро]комиссия ранее предоставила странам ЕС инструкции по разрешению транзита российского зерна и удобрений, но транспортные операторы считают их недостаточно надежными, чтобы гарантировать правовую защиту.

Согласно документу, грузы с удобрениями все равно задерживаются в европейских портах, потому что компании опасаются участия в сделках с подсанкционными российскими компаниями. В сделках неохотно участвуют европейские финансовые учреждения, страховщики, перевозчики и оптовики, передает FT.

Представитель ЕС в разговоре с изданием подчеркнул, что в союзе нет санкций, ограничивающих транзит продовольствия из России в третьи страны. «На самом деле, объем экспорта удобрений из России в третьи страны после введения санкций не уменьшился»,— добавил он.