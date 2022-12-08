Скандалы: Экзистенциальная пустота

Как лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров входит и выходит из разного бизнеса

Главарь группировки «Ленинград» Сергей Шнуров подал иск на производителя технической конопли — «Смарт Хепм». Он, оказывается, занял компании денег, но обратно их не получил. Однако конфликт «неожиданно» оказался урегулирован примирительно-юридически. Новость прозвучала бы отчасти комично, если не знать многолетнюю историю скандалов и судов Сергея Шнура с коммерческими компаниями, куда он заходил с активами или без.

Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы распространила информацию: «Артист решил взыскать с компании более 42 миллионов рублей. Между Сергеем Шнуровым и ООО «Смарт Хемп» заключен договор займа, по условиям которого истец предоставил заем под проценты со сроком возврата до конца 2021 года, однако ответчик до настоящего времени сумму займа не возвратил, проценты не уплатил. После этого истец подал исковое заявление в суд». И пояснили: «Учредителями «Смарт Хемп» являются Максим Уваров и Сергей Пупко, которым принадлежат по 35 процентов предприятия. Шнуров владеет долей, которая составляет 5 процентов».

Конопля бывает разная

Да, Сергей Шнур был миноритарным акционером данного предприятия, то есть не имеющего возможность влиять на политику компании. В суд о возврате 42 миллионов, которые он давал в долг до конца 2021 года, подал 28 октября. Сейчас стороны пришли к мировому соглашению, иск отозван. На каких итоговых условиях – пока неизвестно. Конечно, как пел ныне 49-летний Шнур сто лет тому назад, «я вот лично бухаю, а кто-то колется», информация, что Сергей Владимирович судится с компанией по производству конопли (в частности), вызвала непотаенную усмешку у многих.

«Смешного тут мало, — считает петербургский юрист Сергей Егоров. – Сергей Шнуров стал акционером ООО «Смарт Хемп» с уставным капиталом в 500 рублей, а договоренности о деньгах, даче в долг, в форме расписок. Сумма в 42 миллиона может быть иллюзорной. Тем более, возможно, совсем не случайно музыкант свой иск в итоге отозвал».

Ну а конопля — давний российский бренд, еще до революции она дублировала в том числе лён. В 2020 году правительство РФ за подписью Михаила Мишустина разрешило выращивать на территории нашей страны так называемую «техническую коноплю и опийный мак для промышленных, медицинских и ветеринарных целей», а запрет действовал еще с 1961 года.

Бизнесы Шнура

Дальше про бизнес эпатажного музыканта, который сумел монетезировать обсценную лексику. Певец владел баром «Синий Пушкин», рестораном русской кухни «Кококо», балетной школой «Айседора» и линейкой одежды под собственным именем, но не получилось. Проекты пришлось прикрыть в условиях жесткого минуса. Или, как в случае с «Кококо», оставить бывшей жене Матильде Шнуровой. Не сказать, что добровольно – в дело вмешался суд, который передал половину состояния артиста в пользу бывшей супруги. Также в налоговых базах имеется свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя Шнурова Сергея Владимировича, которое он получил в 2009 году. В базе данных указывается по поводу вида деятельности (ОКВЭД): «Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества». Как хотите, так и понимайте. Найти данных, чем занимается ИП, не удалось.

Вообще певец на редкость предприимчив. Сам он говорил, к примеру: «Вот смотрите, Собчак получает со всеми агентскими 400 тысяч за пост. Ей, чтобы достичь моих высот, нужно выложить 11 постов». Вот и считайте, как говорится.

Бывший участник группировки «Ленинград» Стас Барецкий когда-то утверждал, что у Шнурова есть вложения в медицинский бизнес, причем якобы с бывшей подругой — как раз Ксенией Собчак. Документальных подтверждений найти не удалось. Зато точно артист вместе с заклятой подругой Собчак Тиной Канделаки состоит в учредителях компании по производству кинофильмов «Карбон Продакшн». По последней доступной бухгалтерии за 2020 год, дела там идут не очень — убытки на 7,6 миллиона. Еще одна фирма Шнура — издательство «Шнурок», тоже в жестком минусе по итогам 2020 года — потери 3,5 миллиона рублей.

Да, само собой, большие деньги Шнур получает за счет съемок в рекламных роликах. Что в последние годы он только не продвигал – от средств для мужской силы, пива и защиты от геморроя, до всяких пицц, операторов сотовой связи и, конечно, букмекерских контор. Корреспондент «Нашей версии» слышал, что Шнур непростой компаньон – действует строго через юристов и пытается выжить прибыль из любого совместного предприятия. Что касается рекламы, то съемочной день начинается, как говорят в профильной тусовке, от полумиллиона. Но не сказать, что есть твердая уверенность в этой информации.

Понятно, что как у всех артистов, основной заработок Шнура даже не концерты (хотя недавно он заработал около ста миллионов за сольник в «Лужниках»), а корпоративы. Сейчас, да вообще последние годы, популярным певцам пришлось несколько снизить свои аппетиты. Но топы просели ненамного. Внимание, совсем свежая информация. Корреспондент «Нашей версии» уточнил в дирекции Сергея Шнурова, сколько он стоит сейчас. Поскольку декабрь, ёлки, певец не вакантен уже до конца января 2023 года. Но когда придет этот счастливый момент, Шнур обойдется от 80 тысяч евро за академический час, то есть, 45 минут. В зависимости от места выезда-приезда. Раньше было намного больше – до 120 тысяч. Хотя сам артист когда-то говорил, что деньги/прибыль вызывают у него «экзистенциальную пустоту». Вот бы удивился апологет таких мыслей Жан-Поль Сартр.

Евгений Колесников

Оригинал материала: “Наша Версия”