Мнение: Письмо: “Кушают бесы”

Вот для иллюстрации – первое попавшееся письмо, как хлеборезка мешает держаться в границах.

Автор пытается закрыть ее обеими руками как пасть крокодила, но та снова распахивается.

sunnyfoxsmiles

Доброе, уважаемая Эволюция.

Когда то давно вы разбирали мое письмо про внешность https://evo-lutio.livejournal.com/1263301.html, спасибо вам большое.

Сейчас этой проблемы уже нет.

*

В моей работе над границами есть тема, которая мне никак не дается. Мой центральный баг — это Попрошайка. Он притихает, когда я помогаю кому-то и вырастает, когда я нахожусь в ситуации, в которой мне нужно попросить о помощи, или принять помощь.

Сейчас эта тема стала особенно актуальна — у меня появились очень важные для меня отношения. У нас сильный разрыв в уровне жизни, у меня — кредитка, съемная комната у тети, подработки и проблемы со здоровьем. У него — бизнес, большая квартира в центре, на которую он зарабатывает сам, обеспеченная семья и в целом все хорошо. В будущем не против, чтобы я не работала. Я его невеста.

(Надеюсь, что “невеста” – это значит, что заявка в ЗАГС уже подана, а не просто был туманный разговор. Но в любом случае большой разрыв по ОЗ – это большая засада и сохранить устойчивость в такой ситуации под силу только людям с хорошими границами. Если ОЗ равная, устойчивость сохранять намного проще, а вот когда нет, сложно обоим и особенно тому, чья ОЗ меньше. Понятно почему?)

У нас все хорошо, но меня сильно пугают мои качели – я не понимаю, что мне делать и не хочу, чтобы N. обнаружил, что женат на ребенке. Когда я делаю что-то полезное, пусть даже небольшое — готовлю, или убираюсь (вместе мы не живем) — я чувствую себя скромной и мне хорошо. Я чувствую себя хорошо от того, что устроилась на постоянную работу, перестала пить алкоголь, записалась на балет.

Но когда я попадаю в ситуацию “вложения с его стороны”, то меня как будто начинают кушать бесы. Например, он подарил мне деньги на лечение. Говорит, что рад мне помогать. Мне одновременно хочется униженно благодарить его, кажется что это очень большая сумма, одновременно — отреагировать равнодушно и сделать вид, что это все самой собой разумеется.

(Из описаний видно, что бурную благодарность автор считает унижением, а сдержанную – равнодушием. Она боится передать и выглядеть слабой, боится недодать и выглядеть холодной. Страх очень силен, потому что выпустить из рук добычу она очень боится. Всего одно только движение фокуса помогло бы найти баланс. Фокус надо сдвинуть со своей хлеборезки и со страха потерять добычу на… На что?)

Одновременно хочется и больше помощи и меньше. От этого мне стыдно, я чувствую себя виноватой. Каждый раз я помню про благодарность, про то, что мне никто не должен помогать,

но как будто на самом деле не понимаю этого. Его помощь срабатывает как триггер, и я начинаю чувствовать себя ребенком. Мне становится сложно разговаривать с ним, я перестаю быть веселой, чувствую, как на меня начинают наползать кислые щи.

(Автор становится несчастной, потому что боится, что помощь ей обременит мужчину. Одновременно она боится, что он не будет ей помогать и тогда станет очевидна его нелюбовь. Два страха терзают автора как упомянутые ею бесы: страх увидеть нелюбовь сейчас и страх потерять любовь вскоре)

И я начинаю избегать просить помощь, даже в каких-то объективно глупых моментах. Например, вчера я постеснялась попросить помочь мне с такси, и поехала с температурой в трамвае. Я вижу, что специально формирую свою жизнь так, чтобы постоянно нуждаться в помощи. Я понимаю, что это ненормально, в 27 – лет иметь умирающий телефон, рваные зимние ботинки и финансовую безграмотность.

(Автор очень интересно оправдывает проблемы с земными ресурсами. Она их “специально формирует” из-за какого-то бага. Избавиться от бага и опля: новый телефон, новые ботинки и финансовая грамотность. Очень многие думают, что проблемы в ресурсах решает не труд, а устранение какого-то локального сбоя в настройках. Устранил и вот она – золотая антилопа. Будто ресурсы по умолчанию должны быть прокачаны, а если нет, значит что-то мешает, какая-то мелкая пакость)

Я понимаю, что мне нужно что-то понять. Буду рада помощи.

(Что автору нужно понять?)