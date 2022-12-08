 

“Мои сыновья его любят”: 53-летняя Буланова сообщила подробности свадьбы с молодым красавцем

08.12.2022, 16:56, Разное
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Татьяна Буланова была замужем уже дважды. Первый супруг (отношения с ним длились в 1992—2005 годах) — Николай Тагрин, музыкант, звукорежиссер, продюсер группы “Летний сад”. После развода они сохранили деловые отношения и Тагрин даже остался продюсером Тани. Брак со вторым мужем – футболистом Владиславом Радимовым – продлился 11 лет. Причем брак с певицей стал для него третьим. До того его женами была Лора, которая ушла к Радимову от его одноклубника Евгения Бушманова, и тележурналистка Юлия Изотова.

От обоих мужей у Татьяны Булановой остались сыновья. И новый избранник знаменитой мамы им нравится. “Мои дети (Александр, 29 лет и Никита, 15 лет – Прим. ред.) знают Валеру уже три года, заверила артистка. – Они его очень любят, ценят, уважают. И если я станут его женой, то они будут только рады”. Такая мама достойна счастья!

А вот ту самую подругу, которая из закрытого аккаунта Булановой в соцсетях слила информацию про кольцо и помолвку, певица отругала. Это было неприятно! Просто Татьяна не хотела на этой теме хайповать и афишировать личную жизнь. “Я попросила ее удалить все это, потому что так не делается, – негодует Буланова. – Она какая-то сумасшедшая просто!”


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